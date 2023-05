Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Espace Real Estate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen



15.05.2023 / 18:00 CET/CEST

Medienmitteilung Solothurn, 15. Mai 2023

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen Die neuen Aktien aus der genehmigten Kapitalerhöhung der Espace Real Estate Holding AG (Espace) wurden vollumfänglich gezeichnet. Der Gesellschaft fliessen dadurch rund CHF 36.5 Mio. neue Eigenmittel (Nettoerlös) zu. Zur Fortführung des profitablen Wachstumskurses und Erhaltung einer soliden Eigenfinanzierung hat Espace 241’413 neue Namenaktien zum Bezugspreis von CHF 154.00 angeboten. Die am 4. Mai 2023 (vor Handelsbeginn) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre konnten mit jeweils acht Bezugsrechten eine neue Aktie zeichnen. Zudem wurde bestehenden Aktionären mit weniger als acht Bezugsrechten die Möglichkeit geboten, eine neue Aktie zu beziehen. Ein Bezugsrechtshandel hat nicht stattgefunden. Die beiden Ankeraktionäre Artemis Real Estate AG und Familie Dr. Christoph M. Müller haben sämtliche ihnen im Rahmen der Transaktion zustehenden Bezugsrechte ausgeübt. Des Weiteren haben sie die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien gemäss ihrer eingegangenen Verpflichtung vollumfänglich übernommen, wodurch sämtliche angebotenen Aktien gezeichnet wurden. Der überwiegende Teil des Nettoerlöses von rund CHF 36.5 Mio. fliesst in die Kapitaleinlagereserven, welche sich dadurch um etwa CHF 34.2 Mio. erhöhen. Sie können für die künftige Ausschüttung verrechnungssteuerfreier und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz einkommenssteuerfreier Dividenden eingesetzt werden. Der erste Handelstag für die neuen Aktien sowie die Titellieferung gegen Bezahlung des Bezugspreises ist für den 22. Mai 2023 vorgesehen. Die Transaktion wurde von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager und Kellerhals

Carrard aus rechtlicher Sicht begleitet. Espace bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen. Weitere Auskünfte erteilen:

Lars Egger Christian Froelicher Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung 032 624 90 00 032 624 90 04 lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch Über Espace

Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio von Espace im Gesamtwert von 781,8 Millionen Franken ist breit diversifiziert mit einem hohen Anteil Wohn- und verschiedenen kom-merziellen Nutzungen und gewährleistet regelmässige, stabile Erträge. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten schafft Espace attraktive, bedarfsgerechte und nachhaltige Wohnräume und Gewer-beflächen und steigert laufend den Wert ihres Portfolios. Espace ist solid finanziert mit einer Eigenkapital-quote von 43,1 Prozent (31.12.2022) und lässt ihre Aktionäre über eine aktionärsfreundliche Dividenden-politik an ihrem Erfolg teilhaben. Die Aktien der Espace werden auf den elektronischen Handelsplattfor-men der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.

