GNW-Adhoc: Yovivo.com startet KI-Reisebot, der Yovivo zu Ihrem Reisebüro, Steuerberater und persönlichen Assistenten in einem macht

^ROTTERDAM, Niederlande, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yovivo.com, das Buchungssystem für Langzeitaufenthalte, das sich an digitale Nomaden, Fernarbeiter und Langzeiturlauber richtet, hat den Yovivo Artificial Intelligence Bot eingeführt. Die Plattform nutzt die äußerst beliebte, auf künstlicher Intelligenz basierende Technologie ChatGPT 4 API, um Nutzern auf der Grundlage ihrer ganz speziellen Bedürfnisse dabei zu helfen, den besten Ort für ihren Aufenthalt zu finden. ?Reise-KI sollte nicht auf Chatbots und Reiseplanung beschränkt sein. Wir nutzen diese Technologie, um auf der Grundlage komplexer Anforderungen geeignete Reiseziele vorzuschlagen, für die ein Mensch stundenlang recherchieren müsste, während eine KI nur ein paar Sekunden braucht. Wer weiß, vielleicht landen Sie sogar an einem völlig unerwarteten Ort, weil die KI Zugang zu Informationen hat, die Sie sonst nicht finden könnten. Das könnte für einige Menschen eine ganz neue Welt eröffnen", so Sarah Miller-Benichou, CEO von Yovivo. Die Yovivo-Plattform bietet den Nutzern bereits KI-generierte Informationen über das Reiseziel, wie z. B. das zu erwartende Wetter und was sie einpacken sollten. Sobald sie vollständig entwickelt ist, wird sie in der Lage sein, dynamischere Fragen zu beantworten, wie z. B.: ?Welche Visa- und Steuervorschriften gelten für einen digitalen Nomaden in Portugal?" und Nutzer entsprechend über geeignete Reiseziele beraten. ?Das KI-System wird in der Lage sein, die Eignung auf der Grundlage nahezu unbegrenzter Kriterien zu berechnen: Straßenqualität, Verfügbarkeit von öffentlichen Gesundheitseinrichtungen oder Schulen, Visabestimmungen und Freizeitmöglichkeiten, um nur einige zu nennen. Nutzer können eine Liste von Anforderungen eingeben, die aus fast allem bestehen kann. Zum Beispiel: veganes Restaurant, französischsprachige Schule, Skatepark, warmes Wetter, geringe Kriminalität, Wanderwege, EU-Arbeitsvisum, Live-Jazz, Hundestrand, kostenlose öffentliche Gesundheitsversorgung, 3-köpfige Familie mit Teenager - und die KI wird Ihnen die passenden Orte zusammen mit geeigneten Unterkunftsmöglichkeiten vorschlagen", so Lead Developer Derek Robins. ?Wir glauben, dass KI und Reisen hervorragend zusammenpassen, und die KI von Yovivo ist in der Lage, unseren Nutzern eine Menge Zeit und mühsame Recherchen zu ersparen", fährt CEO Sarah Miller-Benichou fort. Darüber hinaus werden die Fragen und Antworten in einer Wissensdatenbank gespeichert, in der Nutzer bequem frühere Abfragen und aktuelle Themen durchsuchen können. Über Yovivo Yovivo wurde von leidenschaftlichen Expats gegründet, die in den letzten 15 Jahren in mehr als 15 Ländern gelebt haben. An ihrem derzeitigen Firmensitz auf Mallorca, einer internationalen Drehscheibe des Gastgewerbes, wurde ihnen klar, dass Hotels ihre Produkte mit Buchungen für längere Aufenthalte anpassen, um wirtschaftlich nachhaltiger zu werden, nicht nur für ihr Geschäftswachstum, sondern auch als Reaktion auf den wachsenden Trend von Fernarbeitern und digitalen Nomaden. In der Vergangenheit haben diese Nomaden vor allem Privathäuser gemietet, in letzter Zeit hat sich der Trend jedoch verschoben, und sie bevorzugen jetzt Hotelunterkünfte. Die Idee war, eine Plattform für weltweite Hotelbuchungen zu schaffen, um die Nachfrage nach dieser Art von Unterkünften für längere Aufenthalte zu günstigen Preisen zu befriedigen. Pressekontakt Sarah Miller-Benichou, CEO Sarah@yovivo.com (mailto:Sarah@yovivo.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd022fd1-8705-41cb-a064- 7b20579cb8de °