Pfandbriefbank pbb trennt sich von Kredit-Plattform Capveriant

München (Reuters) - Die Deutsche Pfandbriefbank pbb will sich von der Kommunalkredit-Plattform Capveriant trennen.

Die Vermittlung von Krediten an Städte und Gemeinden solle "kurzfristig in andere Hände gegeben beziehungsweise eingestellt werden", heißt es in der Quartalsmitteilung der pbb vom Montag. Konkrete Gespräche liefen bereits. Die pbb zählt Kredite für die öffentliche Hand nicht mehr zum Kerngeschäft. Bei Capveriant war erst vor zwei Jahren die französische Caisse des Depots (CDC) eingestiegen. Mit der Trennung erfüllt der Immobilienfinanzierer eine erste Forderung des aktivistischen Investors Petrus Advisers. Dieser hatte kritisiert, dass Capveriant innerhalb von fünf Jahren 20 Millionen Euro Verlust erwirtschaftet habe.

Im ersten Quartal ist das Ergebnis der Pfandbriefbank vor Steuern um fast ein Viertel auf 32 (2022: 42) Millionen Euro zurückgegangen. Damit sieht Vorstandschef Andreas Arndt die Bank auf Kurs, das angepeilte Vorsteuerergebnis von 170 bis 200 (213) Millionen Euro zu schaffen. "Unsere risikokonservative Strategie hat sich in den vergangenen Wochen einmal mehr als richtig herausgestellt", sagte Arndt. Die Risikovorsorge ging trotzdem auf zwei (18) Millionen Euro zurück, weil der Vorstand schon im vierten Quartal mehr Rückstellungen gebildet hatte.

Die Lage auf den Gewerbeimmobilien-Märkten sei schwierig, erklärte Arndt. Zurzeit halte sich die pbb daher vor allem in Großbritannien und den USA mit Neugeschäft zurück. "Wir rechnen mit einer Beruhigung der Märkte bis Ende des Jahres und wollen rechtzeitig Wachstumsoptionen nutzen."

