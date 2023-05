Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Selenskyj in Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Selenskyj in Deutschland:

Boris Pistorius hat dafür gesorgt, dass WolodymyrSelenskyj der fast enthusiastisch klingende Eintrag in das Besucherbuch des Bundespräsidenten relativ leichtgefallen sein dürfte. Immerhin hatte der Verteidigungsminister am Tag vor dem Berlinbesuch des ukrainischen Staatspräsidenten eine Liste mit zu liefernden Waffen bekannt gegeben, die viele Wünsche Kiews erfüllt (...). Den Gesprächen mit dem Bundeskanzler folgte der symbolische Akt in Aachen. Stellvertretend für das ukrainische Volk nahm der Präsident den Karlspreis entgegen. Dieses für sich genommen marginale Ereignis zeigt, wie manches frühere, dass der russische Präsident seine immer etwas herablassend "Partner" genannten Gegenüber im Westen schwer unterschätzt hat. Die Ukraine gehört zu Europa, sie will und soll zum freien Teil Europas gehören (...)./yyzz/DP/mis