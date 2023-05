TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Mai 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung, Baden-Baden 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung, Gummersbach 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Chemieverband VCI, Q1-Bericht 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung, Hamburg 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt 14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung 14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung 14:45 DEU: Mercedes-Benz Vans, Strategie-Update (online), Stuttgart 15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung 16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Kundenmesse Sapphire (bis 17.5.23) und Capital Markets Day AUT: AT&S, Jahreszahlen NLD: Euronext, Q1-Zahlen USA: Home Depot, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 03/23 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2023 08:00 DEU: Von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland, Jahr 2022 (Erstergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC) 08:00 ROU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 05/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 05/23 11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:00 POL: Verbraucherpreise 04/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/23 15:15 USA: Industrieproduktion 04/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/23 16:00 USA: NAHB-Index 05/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Präsentation der Ergebnisse der Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Brandenburger Industrie- und Handelskammern, Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) DEU: 127. Deutscher Ärztetag, Essen + 10.00 Eröffnungsveranstaltung, u.a. mit Reden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Ärztepräsident Klaus Reinhardt, nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), (Philharmonie). 11:00 DEU: Hybrid-Pk der Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e. V. zur Vorstellung des Jahresberichts 2022, Berlin BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ISL: Gipfel des Europarates auf Island, Reykjavik UZB: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Samarkand

