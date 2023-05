USA: Empire-State-Index zur Industriestimmung bricht ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Mai so stark eingetrübt wie seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Der Empire-State-Index fiel von plus 10,8 Punkten im Vormonat auf minus 31,8 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Der Rückgang um 42,6 Punkte ist der stärkste Stimmungsdämpfer seit April 2020.

Mit dem Einbruch ist der Indexwert wieder auf den tiefsten Stand seit Beginn des Jahres zurückgefallen. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen deutlichen Rückgang erwartet, waren aber nur von minus 3,9 Punkte ausgegangen.

Aus der Umfrage unter Industriebetrieben, die in der Zeit vom 2. bis 9. Mai stattgefunden hat, geht hervor, dass fast 50 Prozent der befragten Firmen von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen berichten. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität./jkr/bgf/jha/