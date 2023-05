Von der Leyen über China: 'Müssen unsere Hausaufgaben machen'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor dem anstehenden G7-Gipfel in Japan ihre Forderung nach mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit Europas von China bekräftigt. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen", sagte sie am Montag in Brüssel. Man werde die strategischen Abhängigkeiten reduzieren, so die Deutsche. "Natürlich stehen wir im Wettbewerb mit China." Das bedeute, dass die eigene wirtschaftliche Dynamik gestärkt werden müsse. In Bereichen wie dem Kampf gegen den Klimawandel werde man aber die Zusammenarbeit suchen.

Im März hatte die EU-Kommission einen Vorschlag für ein Gesetz zur Rohstoffversorgung vorgestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die EU bei wichtigen Rohstoffen nicht von Importen aus einzelnen Ländern wie China abhängig bleibt. Nach Angaben der EU-Kommission bezieht die EU 97 Prozent ihres Magnesiums aus China und 100 Prozent der etwa für Windkraftanlagen benötigten seltenen Erden würden dort veredelt./mjm/DP/jha