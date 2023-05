Wochenausblick DAX 40: Angriff auf 16.000 Punkte – das ist wichtig

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hoffen nach wie vor, dass der geldpolitische Gegenwind nachlassen könnte. Auf der anderen Seite reißen die schwelenden Rezessionssorgen nicht ab. Aufschluss darüber geben dürften in den kommenden fünf Tagen einige Wirtschaftsdaten. Trotz Christi Himmelfahrt bleiben die Börsenpforten am Donnerstag in Frankfurt am Main geöffnet. Nicht zuletzt gilt es die laufende Bilanzsaison im Blick zu behalten.

Wachstum des EU-BIPs könnte nachlassen – Rezessionssorgen zunehmen

In der neuen Handelswoche blicken Börsianer auf die Veröffentlichung neuer Zahlen zum EU-Bruttoinlandsprodukt am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal könnte die Wirtschaft in der Eurozone um 1,3 Prozent zugelegt haben und damit weniger stark als zuvor (1,8 Prozent). Ein rückläufiges Wirtschaftswachstum dürfte nicht zuletzt auch die schwelenden Rezessionssorgen befeuern.

Die sogenannte ZEW-Umfrage gilt es ebenfalls im Blick zu behalten. Die institutionelle Anlegerstimmung dürfte nach zuletzt 4,10 Punkten wieder in die Minuszone rutschen (-5 Zähler).