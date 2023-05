WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Mai 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung, Baden-BAden 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung, Gummersbach 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Chemieverband VCI, Q1-Bericht 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung, Hamburg 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt 14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung 14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung 14:45 DEU: Mercedes-Benz Vans, Strategie-Update (online), Stuttgart 15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung 16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Kundenmesse Sapphire (bis 17.5.23) und Capital Markets Day AUT: AT&S, Jahreszahlen NLD: Euronext, Q1-Zahlen USA: Home Depot, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 03/23 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2023 08:00 DEU: Von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland, Jahr 2022 (Erstergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC) 08:00 ROU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 05/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 05/23 11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 03/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:00 POL: Verbraucherpreise 04/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/23 15:15 USA: Industrieproduktion 04/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/23 16:00 USA: NAHB-Index 05/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Präsentation der Ergebnisse der Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Brandenburger Industrie- und Handelskammern, Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) DEU: 127. Deutscher Ärztetag, Essen + 10.00 Eröffnungsveranstaltung, u.a. mit Reden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Ärztepräsident Klaus Reinhardt, nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), (Philharmonie). 11:00 DEU: Hybrid-Pk der Verbraucherschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e. V. zur Vorstellung des Jahresberichts 2022, Berlin BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ISL: Gipfel des Europarates auf Island, Reykjavik UZB: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Samarkand --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz 06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk) 07:30 NLD: Aegon, Q1 Trading Update 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk) 07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung (DFV), Q1-Zahlen 09:30 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung, Bochum 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (Online) 10:00 DEU: Software, Hauptversammlung, Darmstadt 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung, Regensburg 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:30 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung 13:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung 15:00 CHE: Valiant, Hauptversammlung, Bern 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 17:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung 22:00 USA: Applied Materials, Q2-Zahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Kundenmesse Sapphire (Abschluss) DEU: Synlab, Hauptversammlung DEU: Stratec, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Industrieproduktion 03/23 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 03/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 04/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 03/23 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 03/23 10:00 ITA: Handelsbilanz 03/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 04/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH prüft: Können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren vorgehen?, Karlsruhe 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 11:00 DEU: BGH verhandelt zur Ladenöffnung an Sonntagen im Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung 12:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen 18:00 USA: AMD, Hauptversammlung 22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ESP: Handelsbilanz 03/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Outlook 05/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/23 16:00 USA: Frühindikator 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn internationales Messe-Event für Auto-Tuning «Tuning World Bodensee», Friedrichshafen HINWEIS DEU: Feiertag, Börse geöffnet CHE/DNK/NOR/SWE/FIN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. MAI TERMINE UNTERNEHMEN USA: Deere & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 05/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/23 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 03/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/23 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/23 EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Slowakei EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Malta, Portugal SONSTIGE TERMINE JPN: G7-Gipfel --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 09:30 DEU: Kontron, Hauptversammlung 15:00 USA: Ford Motor, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 03/23 08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 04/23 10:00 POL: Industrieproduktion 04/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: 12. Führungstreffen Energie, Essen DEU: 24. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin 17:30 DEU: Energietage 2023 «Energiewende: jetzt! gemeinsam!», Berlin BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel CHN: 10. Weltkonferenz für Wasserstofftechnologie (WHTC), Foshan City --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung, Lohr am Main 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung, Neutraubling 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck, Köln 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh 10:00 DEU: Online-Konferenz der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu Zukunft der privaten Altersvorsorge, Berlin 12:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zum «Recht auf Vergessenwerden» im Internet. In dem Fall sieht sich ein Paar aus der Finanzbranche von einer US-Internetseite in Misskredit gebracht. Die Kläger wollen erreichen, dass Google bestimmte Artikel und Vorschaubilder aus seiner Trefferliste entfernen muss. 15:45 DEU: Wirtschaftstag 2023 «Werte, Wohlstand, Zusammenhalt» des Wirtschaftsrates der CDU e.V. u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, den CDU-Bundesvorsitzenden und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, sowie den Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung, Hamburg 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Württembergische Lebensversicherung, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung 11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Adva Optical Networking, Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach 13:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk, Braunschweig 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk DEU: Einhell Germany, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.5.23 SONSTIGE TERMINE DEU: Hauptversammlung des Deutschen Städtetages mit Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Köln 09:45 DEU: Pk vor Eröffnung des Weltgipfels der Verkehrsminister, Leipzig 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung, Heilbronn 11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg 12:30 DEU: Fresenius, Capital Markets Day 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen IRL: Medtronic, Q4-Zahlen ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen LUX: Adler Group, Q1-Zahlen USA: Best Buy, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/23 10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 04/23 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess um die Pleite des einst weltweit größten Pellet-Herstellers - German Pellets, Schwerin 14:00 DEU: Deutscher Ingenieurtag, Berlin BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Prosiebensat1 Media, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung 10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung und ao HV 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/23 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Slowakei, Liechtenstein EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien, Litauen HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. MAI TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (endgültig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/23 HINWEIS AUT / CHE / DNK /GBR / KOR / NOR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet ------------------------------------------------------------------------------------------

