Bühler Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bühler Management AG: Einladung zur Bühler und ENGEL Pressekonferenz: Gemeinsam die Zukunft der Mobilität gestalten – erleben Sie unsere Megacasting-Lösung live!



16.05.2023 / 17:55 CET/CEST





Einladung zur Bühler und ENGEL Pressekonferenz

Gemeinsam die Zukunft der Mobilität gestalten – erleben Sie unsere Megacasting-Lösung live!



Sehr geehrte Medienschaffende,

Im Rahmen des Bühler Megacasting unveiled Open House und der ENGEL Mobility Days, sind Sie herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz am 13. Juni 2023 um 12:30 Uhr (MEZ) im ENGEL Grossmaschinenwerk in St. Valentin (Linz), Österreich eingeladen.

Die globale Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, angetrieben durch die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Mobilität. Bühler und ENGEL nehmen eine Schlüsselrolle in der Gestaltung der Mobilität der Zukunft ein. Als Technologieführer in ihren jeweiligen Industrien setzen beide Unternehmen Massstäbe für die Trends in der Automobilwelt.

Wir zeigen Ihnen, was unsere beiden Unternehmen seit mittlerweile 30 Jahren verbindet und welche neuen Entwicklungen im Automotive-Bereich durch diese Zusammenarbeit möglich werden. Im Anschluss an die Pressekonferenz haben Sie die einmalige Möglichkeit, eine der neusten Druckgusslösungen live zu sehen – die Bühler Carat 840 – und das ENGEL Grossmaschinenwerk zu besichtigen.

Informationen zur Pressekonferenz

Dienstag, 13. Juni 2023, 12:30 Uhr (MEZ)

ENGEL Werk St. Valentin (Teilnahme auch online möglich, den Link zum Einwählen erhalten Sie mit der Anmeldungsbestätigung)



Programm

12:30 Uhr – 13:30 Uhr Pressekonferenz Begrüssung Katharina Strohmayer, Head of Group Communication ENGEL Group

Neue Massstäbe für die Mobilität

der Zukunft

Stefan Engleder, CEO ENGEL Group

Spritzgiesslösungen im

Automobilbereich Franz Füreder, Business Unit Leiter Automotive ENGEL Group

Bühler Advanced Materials – der

Partner für die Automobilindustrie Marcel Natterer, CEO Advanced Materials Bühler



Megacasting für das nachhaltige Fahrzeug der Zukunft Cornel Mendler, Managing Director Bühler Die Casting

Abschluss und Fragen Katharina Strohmayer, Head of Group Communication ENGEL Group

13:30 Uhr – 14:00 Uhr Bühler Carat 840 Tour Martin Lagler, Director Global Product Management & Marketing bei Bühler Die Casting

14:00 Uhr – 14:30 Uhr ENGEL Führung Grossmaschinenwerk St. Valentin

Die Konferenzsprache ist Deutsch mit Simultanübersetzung ins Englische. Die Aufzeichnung wird Ihnen nach der Pressekonferenz zur Verfügung gestellt.

Bitte melden Sie sich bis 6. Juni 2023 unter diesem Link für die Pressekonferenz an.

Wir freuen uns, Sie am 13. Juni 2023 begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Das Bühler Media Relations Team



Weitere Informationen zum Bühler Megacasting unveiled Event finden Sie hier.



Weitere Informationen zu den ENGEL Mobility Days finden Sie hier.



Medienkontakte:

Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 33 99

Mobil: +41 79 515 91 57

E-Mail: burkhard.boendel@buhlergroup.com



Dalen Jacomino Panto, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 37 57

Mobil: +41 79 900 53 88

E-Mail: dalen.jacomino_panto@buhlergroup.com



Katja Hartmann, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Mobil: +41 79 483 68 07

E-Mail: katja.hartmann@buhlergroup.com



Über Bühler

Bühler verfolgt das Ziel, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen. Dafür beabsichtigt das Unternehmen, die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Als wichtiger Lösungspartner für die Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat Bühler eine Strategie entwickelt, um die Treibhausgasemissionen in seinen Betrieben bis 2030 um 60% zu reduzieren (Greenhouse Gas Protocol, Scopes 1 & 2, Basisjahr 2019). Das Unternehmen hat sich darüber hinaus verpflichtet, bis 2025 skalierbare Lösungen anzubieten, die Energie, Abfall und Wasser in den Wertschöpfungsketten seiner Kunden um 50% reduzieren. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Technologien von Bühler produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle werden mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen Lage, die heutigen Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu energieeffizienteren Autos, Gebäuden und Anlagen führen.

Bühler investiert jährlich bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2022 erwirtschafteten rund 12’700 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 3,0 Milliarden. Das Schweizer Familienunternehmen ist in 140 Ländern auf der ganzen Welt aktiv und betreibt ein globales Netzwerk von 105 Servicestationen, 30 Produktionswerken und Anwendungszentren in 23 Ländern.

www.buhlergroup.com



Über ENGEL AUSTRIA GmbH



ENGEL ist eines der führenden Unternehmen im Kunststoffmaschinenbau. Die ENGEL Gruppe bietet heute alle Technologiemodule für die Kunststoffverarbeitung aus einer Hand: Spritzgiessmaschinen für Thermoplaste und Elastomere und Automatisierung, wobei auch einzelne Komponenten für sich wettbewerbsfähig und am Markt erfolgreich sind. Mit neun Produktionswerken in Europa, Nordamerika und Asien (China, Korea) sowie Niederlassungen und Vertretungen für über 85 Länder bietet ENGEL seinen Kunden weltweit optimale Unterstützung, um mit neuen Technologien und modernsten Produktionsanlagen wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein.



www.engelglobal.com