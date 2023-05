Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Am Morgen legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 136,22 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,26 Prozent.

An den Finanzmärkten ist die weitere Entwicklung im Schuldenstreit in den USA das bestimmende Thema. Im Laufe des Tages wird ein Treffen des Präsidenten Joe Biden mit hochrangigen Vertretern der Republikaner und Demokraten erwartet. Laut Finanzministerin Janet Yellen könnte der US-Regierung am 1. Juni das Geld ausgehen, sollte es keine Einigung auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze geben.

"Pessimistische Äußerungen des republikanischen Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, McCarthy, zu den Fortschritten bei den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze unterstreichen, dass das politische Pokerspiel zunächst weitergeht", kommentierten Analysten der Dekabank.

Neben dem Schuldenstreit stehen im Tagesverlauf wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am deutschen Rentenmarkt für neue Impulse sorgen könnten. Unter anderem könnten die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland am Vormittag und Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel am Nachmittag für mehr Kursbewegung sorgen./jkr/bgf/tih