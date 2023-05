EQS-News: leon-nanodrugs GmbH: LEON ernennt Dr. Setu Kasera zum Chief Scientific Officer

EQS-News: leon-nanodrugs GmbH / Schlagwort(e): Personalie

leon-nanodrugs GmbH: LEON ernennt Dr. Setu Kasera zum Chief Scientific Officer



16.05.2023 / 10:00 CET/CEST

LEON ernennt Dr. Setu Kasera zum Chief Scientific Officer

Als führender Entwickler bietet die leon-nanodrugs GmbH (LEON) innovative Geräte zur Verkapselung von genetischem Material und anderen Wirkstoffen in Lipid-Nanopartikel (LNPs), die eine nahtlose Skalierung vom F&E-Kleinmaßstab bis zur GMP-Marktversorgung ermöglichen

Neuer CSO soll Entwicklung von kundenorientierten Produkten vorantreiben und den Fokus auf den Abschluss der Produktentwicklung bis zur Marktreife konzentrieren

16. Mai 2023 – München – Die leon-nanodrugs GmbH („LEON“), ein bahnbrechender Wegbereiter der Nanotechnologie für die pharmazeutische Industrie, gab heute die Ernennung von Dr. Setu Kasera zum Chief Scientific Officer mit Wirkung zum 15. Mai 2023 bekannt. Seit Oktober 2022 hat Setu Kasera als Head of Science and Engineering die Entwicklung von LEONs Geräten zur Verkapselung von Arzneimitteln in Lipid-Nanopartikel (LNPs) vorangetrieben, um die proprietäre Technologie zu einem praktischen, kundenorientierten Einsatz zu bringen, und somit LEONs Strategie einer beschleunigten Produktentwicklung Rechnung getragen. Dr. Setu Kasera tritt die Nachfolge von Dr. Frank Stieneker an, der die Hauptkomponente von LEONs innovativer Reaktortechnologie für die GMP-konformen Geräte entwickelt hat. Er wird dem Unternehmen weiterhin als exklusiver Berater zur Seite stehen.

Dr. Robert Becker, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagte: „Setu Kasera verfügt über umfassende praktische Erfahrung in der Nanotechnologie und hat bereits eine führende Rolle dabei übernommen, unsere Technologie in die praktische Anwendung zu bringen. Als CSO wird Setu die Entwicklung der LEON-Geräte zu Ende führen und das Produktangebot auf die LEON-Zielgruppen zuschneiden. Mein aufrichtiger Dank gilt auch Frank Stieneker, der die Entwicklung von LEONs hochinnovativer Reaktortechnologie entscheidend vorangebracht und wesentlich zur strategischen Ausrichtung von LEON beigetragen hat. Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin mit ihm zusammenarbeiten werden und in seiner neuen beratenden Funktion auf seine Expertise und Unterstützung zählen können.“

„Die Technologie von LEON zu erarbeiten und gemeinsam mit dem Team von der Theorie in die Praxis zu begleiten, war eine wirklich schöne Erfahrung. Als Ergebnis haben wir den FR-JET-Reaktor realisiert, der nun das Kernstück der LEON-Geräte ist,“ kommentierte Dr. Frank Stieneker. „Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich das Potenzial der LEON-Geräte entfaltet und die Herstellung von Nanomedikamenten revolutioniert, womit wir letztlich den Zugang zu diesen innovativen Medikamenten für Patienten verbessern helfen. In dieser Phase werde ich LEON auch in Zukunft beraten und unterstützen.“

Dr. Setu Kasera, CSO von LEON, fügte hinzu: „Die Implementierung der FR-JET-Technologie in die Verkapselungsgeräte von LEON hat in der praktischen Anwendung eine beeindruckende Leistung gezeigt, und ich bin davon überzeugt, dass sie eine bahnbrechende Wirkung auf die Forschung und Entwicklung sowie die GMP-Herstellung von Nanomedikamenten haben werden. Ich freue mich sehr, diese Entwicklung weiterhin zu leiten und unsere fortschrittliche Technologie an die Prozesse unserer Geschäftspartner und Kunden anzupassen, mit dem Ziel, die Zeitspanne von der Arzneimittelentwicklung bis zum Patienten zu beschleunigen.“

Dr. Setu Kasera kam als Head of Science and Engineering zu LEON und war als Teamleiterin die treibende Kraft für den Fortschritt der Forschungsprojekte von LEON. Durch ihre F&E-Tätigkeit an der Universität Cambridge und unabhängige Forschungsprojekte verfügt sie über fundierte Fachkenntnisse in der Nanotechnologie sowie über solide Erfahrungen in den Bereichen pharmazeutische Herstellung und CMC (chemistry, manufacturing and controls). In verschiedenen internationalen in-house und beratenden Funktionen in der Gesundheitsindustrie hat sie Fähigkeiten in den Bereichen Management, Strategie und Geschäftsentwicklung erworben. Dr. Setu Kasera erhielt ihren MPhil und ihren PhD in Chemie von der Universität Cambridge, UK, für ihre Forschung im Bereich Nanotechnologie.

LEONs Produktplattform baut auf der selbstentwickelten, innovativen FR-JET Technologie auf, mit deren Hilfe eine enorme Effizienzsteigerung im Formulierungsprozess von APIs in Nano-Wirkstoffträger wie Lipid-Nanopartikel (LNPs) erreicht werden kann. Aseptische Prozessführung, GMP-Konformität und ein schneller Scale-Up wurden bereits im Design der NANOme- und NANOus-Geräte von LEON berücksichtigt. NANOme wurde für die Produktion im kleineren Maßstab optimiert, zum Beispiel für einzelne Patienten oder für klinische Studien. NANOus ist ein vollautomatisches, aseptisches Hochdurchsatz-Gerät mit eingebauter Technologie zur Prozessanalyse (PAT) und dient zur LNP-Verkapselung von Wirkstoffen im mittleren bis großen Maßstab.



ÜBER LEON-NANODRUGS

leon-nanodrugs GmbH („LEON“) ist ein Pharmatechnologie-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Entwicklung und Vermarktung von Geräten, die genetisches Material und andere Wirkstoffe in Nano-Wirkstoffträger wie LNPs verkapseln. Das privat finanzierte Unternehmen mit Sitz in München baut seine Geräte auf Basis seiner proprietären FR-JET-Technologie. Diese optimierte Herstellung von Nano-Therapeutika befähigt Pharmaunternehmen, kleine Biotechs und CDMOs, die signifikanten Fortschritte im Bereich neuartiger Therapien zu nutzen und deren Potenzial in vollem Umfang auszuschöpfen.

Mit Hilfe von LEONs GMP-konformen, aseptischen Geräten NANOme und NANOus kann eine enorme Effizienzsteigerung bei der Herstellung des LNP-verpackten Wirkstoffs erzielt werden. Beide Geräte eignen sich für sowohl den Studienmaßstab als auch für die kommerzielle Produktion. Zudem bietet LEON Laborkapazitäten für Prozessentwicklung mit ihren eigenen Geräten an.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://leon-nanodrugs.com

KONTAKT: MEDIENANFRAGEN: leon-nanodrugs GmbH

Christian Nafe, Managing Director, CFO

Telefon: +49-89-41424889-0

e-Mail: c.nafe@leon-nanodrugs.com MC Services AG

Katja Arnold / Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

e-Mail: leon-nanodrugs@mc-services.eu

Für ein hochauflösendes Bild kontaktieren Sie bitte leon-nanodrugs@mc-services.eu.