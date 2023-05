GNW-Adhoc: Calibre Scientific übernimmt Chemos, einen deutschen Anbieter von Chemikalien und Reagenzien im Forschungs- und Produktionsmaßstab

^LOS ANGELES, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die

Übernahme der Chemos GmbH & Co. KG (?Chemos" oder das ?Unternehmen") bekanntzugeben. Mit Sitz in der Metropolregion München ist Chemos ein etablierter Anbieter gebrauchsfertiger Laborchemikalien, Reagenzien und Standards für analytische Labore und Rohstoffen für die chemische, Lebensmittel- und pharmazeutische Fertigungsindustrie. Das Unternehmenverfügt über wichtige Beschaffungskapazitäten im Chemikalienbereich, die für das gesamte Portfolio von Calibre Scientific genutzt werden können. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst volumetrische Reagenzien und Lösungen, Standards und Referenzen, analytische Reagenzien und Rohstoffe für die Produktion wie Feinchemikalien, Verbundadditive, Pigmente und Farbstoffe. Chemos bietet auch Mehrwertdienste an, einschließlich Rezepturentwicklung, Lohnherstellung, Etikettierung, Mahlen, Umpacken, Abfüllen und REACH- Registrierung, um die spezifischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. ?Wir freuen uns über den Abschluss der Übernahme von Chemos", so Ben Travis, CEO von Calibre Scientific. ?Das breite Produktportfolio und die herausragende Fähigkeit des Unternehmens, jedes vom Kunden gewünschte Produkt zu beschaffen, in Kombination mit der weltweiten Präsenz von Calibre Scientific schaffen eine einmalige Möglichkeit, die verschiedenen Bedürfnisse unseres globalen Kundenstamms in Bezug auf Chemikalien zu bedienen." ?Chemos hat sich im Laufe der Jahre einen treuen Kundenstamm aufgebaut, indem wir uns konsequent darauf konzentriert haben, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen", so Rene Gräwe, CEO von Chemos. ?Ich freue mich, dass Calibre Scientific dieselbe Philosophie teilt und wir gemeinsam unserer vielfältigen Kundschaft auf der ganzen Welt weiterhin außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten und Chemos zu neuen Höhenflügen verhelfen können." Über Calibre Scientific Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific vereint einzigartige Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Expertise verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.investor.calibrescientific.com (https://investor.calibrescientific.com/) oder wenden Sie sich an press@calibrescientific.com (mailto:press@calibrescientific.com). °