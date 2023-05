Ölpreise legen etwas zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,48 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 23 Cent auf 71,34 Dollar.

Die Ölpreise konnten trotz schwacher Konjunkturdaten aus China zulegen. Am frühen Morgen war bekannt geworden, dass die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft im April zwar gestiegen ist. Der Anstieg der Fertigung ist aber deutlich schwächer ausgefallen, als am Markt erwartet worden war. In den vergangenen Handelstagen hatte die Sorge vor einer schwächeren konjunkturellen Entwicklung in China die Ölpreise immer wieder belastet.

Derzeit wird der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa zehn Dollar je Barrel niedriger gehandelt als zu Beginn des Jahres. Neben der überraschend trägen Konjunktur Chinas hatte zuletzt auch Sorgen vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in die Rezession die Ölpreise immer wieder unter Druck gesetzt./jkr/mis