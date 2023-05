Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stichwahl in der Türkei

FRAKNFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stichwahl in der Türkei:

"Dass Erdogan in die Stichwahl muss, wird er nach zwanzig Jahren an der Macht als Demütigung empfinden. Trotzdem sind die Aussichten auf einen Regierungswechsel in Ankara mit der Wahl vom Sonntag nicht gestiegen. Der amtierende Präsident ließ seinen wichtigsten Herausforderer Kemal Kilicdaroglu deutlich hinter sich. (...) Dieses Ergebnis hat im Westen manche überrascht (...) Erdogan hat dem Land zuletzt einigen Schaden zugefügt (...). Das ist aber offenbar nicht genug, um viele Wähler vergessen zu lassen, wofür Erdogan auch steht: für eine wirtschaftliche Modernisierung der Türkei und eine größere (öffentliche) Rolle des Islams. Sein oft provozierender Widerstand gegen den Westen, der vor allem die NATO-Partner ärgert, zeichnet ihn in den Augen nationalbewusster Türken gerade aus. Für Kilicdaroglu wird es nun schwer."/al/DP/jha