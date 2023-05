Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Grüne und die Wahl in Bremen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Grüne und die Wahl in Bremen:

"Den Grünen wird der angekündigte Rückzug der Spitzenkandidatin Maike Schaefer nicht reichen, um nach dem mäßigen Ergebnis bei der Landtagswahl verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die SPD den geschwächten Koalitionspartner in den Gesprächen über ein weiteres Bündnis für die nächste Legislatur sicher vor sich hertreiben wird. Wenn die Sozialdemokraten mit Linkspartei und Grünen weiter regieren wollen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte liebäugelt mit einer Kooperation mit der CDU. Kann sein, dass es bei diesem Poker nur darum geht, Grüne und Linke gefügig zu machen. Kann aber auch sein, dass die Sozialdemokraten nach der großen Koalition in Berlin auch eine in Bremen anstreben. Die SPD würde damit zeigen, dass sie die Partei mit den meisten Machtoptionen ist. Das wäre ein unmissverständliches Signal an die FDP im Bund, aber auch eines an die Linkspartei und die Grünen. Außerdem ist die SPD mit dieser Strategie auf jeden Wahlausgang vorbereitet."/al/DP/jha