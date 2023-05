Umfrage: 78 Prozent der Deutschen schenken nichts zum Vatertag

BERLIN (dpa-AFX) - Die große Mehrheit der Deutschen will einer Umfrage zufolge kein Geschenk zum Vatertag machen. 78 Prozent der Befragten der "Yougov Frage des Tages" erklärten, dass sie ihrem Vater am 18. Mai nichts schenken werden. Lediglich 14 Prozent der 2060 Umfrageteilnehmer ab 18 Jahren, die am 15. Mai dazu befragt wurden, planen ein Vatertagsgeschenk, wie es in einer Mitteilung von Yougov heißt. Sieben Prozent machten demnach keine Angabe.

Ein großer Teil jener, die nichts schenken wollen, hat dafür einen traurigen Grund: 47 Prozent der Befragten schenkt nur deshalb nichts, weil ihr Vater tot ist. 12 Prozent halten hingegen wohl nichts vom Kommerz um den Feiertag, sie wollen ihren Vater aber am 18. Mai anrufen oder ihm schreiben./eub/DP/jha