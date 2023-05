DAX® - Im Westen nichts Neues!

Oder anders ausgedrückt: Der DAX® scheint es derzeit auf die Spitze zu treiben, denn es gibt weiterhin kaum Schwankungen, geringe Hoch-Tief-Spannen und eine ganze Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern. Seit über vier Wochen pendelt das Aktienbarometer in sehr, sehr engen Grenzen zwischen 15.625 Punkten auf der Unter- und 16.012 Punkten auf der Oberseite. In der Konsequenz ziehen sich die Bollinger Bänder immer weiter zusammen. So liegen zwischen dem oberen und dem unteren Band gerade noch einmal 270 Punkte. Auch jenseits des Atlantiks – beim S&P 500® – sind die Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators extrem eng. Selbst wenn wir Gefahr laufen uns zu wiederholen: Auf trendlose Phasen folgt regelmäßig der nächste Bewegungsimpuls. Bis dahin ist unverändert Geduld gefragt. Beim DAX® bleibt es deshalb auch bei den Taktgebern in Form des oberen Bollinger Bandes bzw. des jüngsten Verlaufshochs bei gut 16.000 Punkten auf der Ober- sowie den Schlüsselunterstützungen bei 15.700/15.600 Punkten auf der Unterseite. Hier fallen diverse Hoch- und Tiefpunkte der jüngeren Vergangenheit mit dem Ostergap bei 15.626/15.601 Punkten zusammen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

