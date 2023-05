EQS-News: The Stepstone Group stärkt mit neuem CTO Thierry Bedos globale Kompetenz in Technologie und Künstlicher Intelligenz

EQS-News: The Stepstone Group / Schlagwort(e): Personalie

The Stepstone Group stärkt mit neuem CTO Thierry Bedos globale Kompetenz in Technologie und Künstlicher Intelligenz (News mit Zusatzmaterial)



Presseinformation The Stepstone Group stärkt mit neuem CTO Thierry Bedos globale Kompetenz in Technologie und Künstlicher Intelligenz Chief Technology Officer Bedos im Executive Committee für alle technologischen Dienstleistungen und skalierbare Lösungen auf globaler Tech-Plattform zuständig

CEO Sebastian Dettmers: "Technologie ist Kernelement unserer Unternehmensstrategie und Essenz dessen, was wir bei The Stepstone Group tun " Düsseldorf, 17.05.2023. Die führende Recruiting-Plattform The Stepstone Group stärkt mit Thierry Bedos als neuem Chief Technology Officer (CTO) ihre globale Kompetenz in digitaler Entwicklung und Künstlicher Intelligenz. Er wird im Executive Committee vom 19. Juni 2023 an für alle technologischen Dienstleistungen der Gruppe verantwortlich sein und überdies skalierbare Lösungen für die weltweite Tech-Plattform vorantreiben. Bedos war zuvor CTO beim Social-Video-Unternehmen Jellysmack. Dort führte er die Teams für Technology, Data und Artificial Intelligence in der Entwicklung von Lösungen zum Ausbau der digitalen Reichweite erfolgreicher Video-Creator*innen. Zuvor hatte er bei der Expedia Group eine Reihe Führungspositionen inne, darunter als globaler CTO von Hotels.com sowie als Senior Vice President & General Manager von Development Platform & Infrastructure für alle Expedia-Marken. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Thierry einen ausgewiesenen Experten für leistungsstarke digitale Lösungen und das zukunftsträchtige Thema Künstliche Intelligenz haben gewinnen können, der zudem über breite internationale Erfahrung verfügt", sagte der CEO von The Stepstone Group, Sebastian Dettmers. "Technologie ist Kernelement unserer Unternehmensstrategie und die Essenz dessen, was wir hier bei The Stepstone Group tun. Wir sind ein Tech-Unternehmen, und für jeden Menschen den richtigen Job zu finden, beginnt mit unserer #Tech und #KI. Denn unsere Produkte machen das Recruitment sowohl für Jobsuchende wie auch für Arbeitgeber leichter, schneller und fairer", betonte Dettmers. "Die Recruitment-Branche wird sich in den nächsten Jahren durch technologische Dynamik und vor allem Künstliche Intelligenz grundlegend verändern", sagte Thierry Bedos. "The Stepstone Group ist herausragend positioniert, diese Transformation anzuführen und in ihren Märkten disruptiv zu wirken. Für mich ist es ein großartiger Zeitpunkt, einzusteigen." Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. The Stepstone Group verbindet jährlich mehr als 110 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert The Stepstone Group mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. The Stepstone Group ist in mehr als 30 Ländern aktiv – darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter*innen. Kontakt The Stepstone Group Presse presse@stepstone.de



