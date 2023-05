EZB leitet Suche nach Enria-Nachfolger in der Bankenaufsicht ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) leitet die Suche nach einem Nachfolger für Andrea Enria auf dem Chefposten ihres Bankenaufsichtsarms ein.

Interessenten für die Stelle könnten ihre Bewerbungen bis zum 23. Juni einreichen, teilte die EZB am Mittwoch in Frankfurt mit. Die fünfjährige Amtszeit von Enria an der Spitze der EZB-Bankenaufsicht SSM läuft zum Ende des Jahres aus. Zuletzt hatten Insider gesagt, dass unter anderem Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch gute Chancen für den Posten eingeräumt würden. Auch die Vizepräsidentinnen der spanischen und irischen Zentralbanken, Margarita Delgado und Sharon Donnery, waren als mögliche Kandidaten genannt worden. Die EZB überwacht die großen Geldhäuser im Euro-Raum. Aktuell sind das 110 Institute, darunter in Deutschland die Deutsche Bank und die Commerzbank.

