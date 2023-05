IRW-News: International Graphite Limited: International Graphite sichert hervorragenden Standort Collie für die geplante Produktionsstätte für Batterieanodenmaterial

IRW-PRESS: International Graphite Limited: International Graphite sichert hervorragenden Standort Collie für die geplante Produktionsstätte für Batterieanodenmaterial

HÖHEPUNKTE

- Bevorzugter Standpunkt in Collie für zukünftige Batterieanodenmaterial-(BAM)-Anlage ausgewählt

- Pachtlaufzeit von bis zu 40 Jahren wird für Privatland im Industriegebiet Coolangatta verhandelt

- Strategisch günstige Lage, 5 km nordöstlich vom Stadtzentrum von Collie, alle Versorgungsleistungen verfügbar und nur einige Meter vom Stromübertragungsnetz entfernt

17. Mai 2023 / IRW-Press / - International Graphite Limited (ASX:IG6) (IG oder das Unternehmen) hat den bevorzugten Standort für die geplante Collie Graphite BAM-Anlage in Westaustralien ausgewählt.

Das Unternehmen hat eine ausschließliche, nicht verbindliche Absichtserklärung über eine Optionsvereinbarung zur Verhandlung über einen Pachtvertrag über rund 20 Hektar Privatland im Industriegebiet Coolangatta rund 5 km nordöstlich des Stadtzentrums von Collie unterzeichnet.

Die Pachtdauer würde 20 Jahre betragen, wobei eine Verlängerung um weitere 20 Jahre möglich wäre. Die Option kann jederzeit innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt werden. Alle Einzelheiten des gewerblichen Pachtverhältnisses werden während des Optionszeitraums weiterentwickelt.

Die Vereinbarung folgt auf die Veröffentlichung der Rahmenuntersuchung des Unternehmens über den Umfang der BAM-Anlage Collie Graphite im vergangenen Monat. Siehe ASX-Meldung vom 26. April 2023

IG6 Managing Director und CEO Andrew Worland erklärte, dass die Sicherung des Collie-Standorts ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der vorgeschlagenen Collie Graphite BAM-Anlage war.

Das Land ist geräumt, gut an versiegelte Straßen und zivile Infrastruktur angebunden, mit reichlich Platz für unsere ursprüngliche Planung und zukünftigen Expansionspläne, sagte Worland.

Am wichtigsten ist, dass wir nur wenige Meter vom bestehenden Stromnetz entfernt sind, was uns die Möglichkeit gibt, Energie zu den niedrigstmöglichen Übertragungskosten zu kaufen.

Collie ist das Herzstück des South West Interconnected System (SWIS, südwestliches Verbundnetz) - des Primärenergiesystems Westaustraliens -, das den Großraum Perth und die Regionen Mid West, South West und Kalgoorlie-Goldfields mit Strom versorgt.

Der 20 ha große Standort befindet sich nicht nur in einem Umkreis von wenigen Metern zum Masten- und Leitungsnetz, sondern verfügt auch über eine ausreichend große Fläche, um die Installation einer Solaranlage in Betracht zu ziehen.

Die das SWIS speisenden Energiequellen entwickeln sich mit dem Wachstum der Industrie für erneuerbare Energien in Westaustralien weiter.

Am 11. Mai 2023 kündigte die westaustralische Regierung an, eine der weltweit größten Batterien in Collie zu installieren, die bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden soll. IG unterhält außerdem eine unverbindliche Absichtserklärung mit Zen Energy unter der Leitung des Klimaökonomen Professor Ross Garnaut, der die Machbarkeit des Baus einer 200-MW-Batterie (600 bis 800 MWh) in Collie prüft. Siehe ASX-Meldung vom 26. April 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70594/InternationalGraphite_20230517_DEPRcom.001.png

Abb. 1: (L-R) IG6 Chief Financial Officer Robert Hodby, CEO Andrew Worland und Project Manager Josh Hearse inspizieren den neuen Standort.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70594/InternationalGraphite_20230517_DEPRcom.002.jpeg

Abb. 2: IG6 Chief Financial Officer Robert Hodby (links) und CEO Andrew Worland blicken auf das Industriegebiet Coolangatta. Im Hintergrund das Blue Waters Kraftwerk.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland

Managing Director & CEO

Über International Graphite

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70594/InternationalGraphite_20230517_DEPRcom.003.png

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Hodby

CFO/Company Secretary

rhodby@ig6.com.au

+61 407 770 183

Marie Howarth

Director Media and Communication

mhowarth@ig6.com.au

+61 412 111 962

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70594

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70594&tr=1

