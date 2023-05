DAX: 16.000 Punkte im Visier

Während der Deutsche Aktienindex DAX sich nicht getraut hat das runde Niveau von 16.000 Punkten zu überspringen, war ein deutlicher Käuferzulauf bei US-Indizes zu beobachten. Der Nasdaq 100 kletterte sogar auf ein frisches Jahreshoch und könnte seine Rallye nun beschleunigen.

Doch mit dem Rückenwind aus den USA könnte durchaus am Donnerstag der Sprung über 16.000 Punkte gelingen und somit Aufwärtspotenzial an 16.100 bzw. 16.110 Punkte freisetzen. Ein direkter Durchmarsch an die Rekordstände aus 2021 bei 16.290 Punkten wird dagegen aufgrund der vorherrschenden Trendbegrenzung nicht gerechnet.

Auf der Unterseite hat sich der DAX einige kleinere Unterstützungen gesichert, wie zum Beispiel bei 15.862 Punkten. Darunter findet das Barometer bereits bei 15.706 Punkten einen weiteren Support vor.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus April (saisonbereinigt) vorgelegt, ab 14:30 Uhr geht es mit Erstanträgen und fort gesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner weiter. Das wichtigste Ereignis dürfte jedoch der Philadelphia Fed Index per Mai darstellen.