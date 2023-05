GNW-Adhoc: CertiK definiert Sicherheit in Krypto durch Einbindung des sogenannten Security Score bei CoinMarketCap neu

^* CertiK ist das führende Anbieter von Smart-Contract-Audits und Web3- Sicherheit mit einem Marktanteil von ca. 70 % der Top 500 von CoinMarketCap geprüften Projekte. * Die Integration von CertiKs "Trust Score" in CoinMarketCap ist ein Sprung nach vorne für Sicherheit und Transparenz in der gesamten Web3-Branche. New York, New York, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK (http://certik.com), das führende Sicherheitsunternehmen von Web3, ist stolz darauf, die Integration seines "Security Score" in CoinMarketCap (http://coinmarketcap.com), bekannt zu geben, der am weitesten verbreiteten Plattform für die Bewertung und Entdeckung von Kryptowährungen. Der CertiK Security Score bewertet Projekte anhand einer umfassenden Reihe von Sicherheitskriterien und ermöglicht es den Nutzern, die Sicherheit eines Projekts auf einen Blick zu beurteilen. Durch die Bewertung von Faktoren wie Smart-Contract-Code, Code-Audits und den Hintergrund des Entwicklerteams ist der "Security Score" eine leistungsstarke Ergänzung des Handwerkszeuges eines verantwortungsbewussten Investors. Seit seiner Einführung im Jahr 2013 hat sich CoinMarketCap als führende Plattform für die Nachverfolgung von Preisen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und anderen Statistiken von Kryptowährungen etabliert. CoinMarketCap ist für viele Neueinsteiger in die Kryptowelt die erste Anlaufstelle, und mit seinem ständig wachsenden Angebot an didaktischen und technischen Informationsquellen bleibt es ein unverzichtbares Werkzeug für alle Nutzer und Investoren. CertiK hat über 70 % der Top 500 Web3-Projekte, die von CoinMarketCap gelistet werden, geprüft. "Mit einem Wert von mehr als 3,7 Milliarden Dollar, der im Jahr 2022 von Web3- Plattformen und Nutzern abgeschöpft wird (https://www.certik.com/resources/blog/2aHoafYEoeRguK2gE9fD1s-hack3d-the-web3- security-report-2022), bleibt unzureichende Sicherheit eine existenzielle Bedrohung für die Branche", sagte CertiK-Mitbegründer Prof. Ronghui Gu. "Indem wir die Sicherheit mit dieser Integration des Security Score in den Vordergrund stellen, bündeln CertiK und CoinMarketCap ihre Kräfte, um Transparenz und Vertrauen in Web3-Projekte zu schaffen. Projektanbieter, die Sicherheit ernst nehmen, können ihren Security Score als Nachweis für diese Tatsache nutzen." Nutzern und Investoren steht nun ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung, das ihnen hilft, die Sicherheit von Web3-Projekten zu bewerten. Der Prüfprozess sollte so umfassend wie möglich sein, und die Integration des CertiK Security Score in CoinMarketCap macht es einfach, Projekte zu identifizieren, die die Notwendigkeit der Sicherheit für die Zukunft ihres Projekts und ihrer Gemeinschaft erkennen. CertiK ist auf einer Mission, den Standard der Sicherheit und Transparenz im Web3 zu erhöhen, und diese Partnerschaft mit CoinMarketCap ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines sichereren, offeneren Ökosystems. Über CertiK CertiK ist ein Vorreiter im Bereich der Blockchain-Sicherheit, der erstklassige KI-Technologie und fachkundige manuelle Überprüfung nutzt, um Blockchain- Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und sichert die Web3-Welt durch die Anwendung von bahnbrechenden Innovationen aus dem Wissenschaftsbereich auf Unternehmen, die es ermöglichen, geschäftskritische Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit zu nutzen. www.certik.com (http://www.certik.com) Über CoinMarketCap CoinMarketCap ist die weltweit am meisten referenzierte Website zur Preisüberwachung von Kryptowährungen im schnell wachsenden Bereich der Kryptowährungen. CoinMarketCap hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto weltweit auffindbar und effizient zu machen, indem es Privatanwendern unvoreingenommene, qualitativ hochwertige und präzise Informationen zur Verfügung stellt, damit sie ihre eigenen sachkundigen Schlüsse ziehen können. www.coinmarketcap.com (http://www.coinmarketcap.com) °