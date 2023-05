IRW-News: ACCESSWIRE News Network : 4ocean und U.S. Polo Assn. erneuern globale Partnerschaft für positive Nachhaltigkeit in den Ozeanen mit dem Ziel, 150.000 Pfund Müll aus den Weltmeeren zu entfernen

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : 4ocean und U.S. Polo Assn. erneuern globale Partnerschaft für positive Nachhaltigkeit in den Ozeanen mit dem Ziel, 150.000 Pfund Müll aus den Weltmeeren zu entfernen

BOCA RATON, FL / ACCESSWIRE / 18. Mai 2023 / 4ocean, eine zweckorientierte B Corp. mit der Mission, die Plastikkrise in den Ozeanen zu bekämpfen, und U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), freuen sich, die Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt zu geben. Die beiden Unternehmen haben sich verpflichtet, ab jetzt bis zum Jahr 2024 im Rahmen von 4ocean Pound+ Services 150.000 Pfund Plastikmüll aus den Weltmeeren zu entfernen.

Die Partnerschaft zwischen 4ocean und der U.S. Polo Assn. begann Anfang 2021 und ermöglichte die Beseitigung von 60.000 Pfund Plastik aus dem Meer, aus Flüssen und von Küsten. Die beiden Organisationen arbeiteten in dieser Zeit mit Hilfe von 88 Besatzungsmitgliedern und sieben Schiffen für eine positive Nachhaltigkeit der Meere, wobei der meiste Müll an sechs ausgewählten Stränden in Indonesien eingesammelt wurde. Das diesjährige Ziel ist mehr als doppelt so hoch wie das des Vorjahres.

Ich bin begeistert von der Erweiterung unserer Partnerschaft mit der U.S. Polo Assn. und ihrem Bemühen, die von ihnen gesammelte Menge an Müll und Plastik zu erhöhen, sagte der Mitbegründer von 4ocean, Alex Schulze. Es inspiriert mich, dass ein Unternehmen einen so proaktiven Ansatz zur Nachhaltigkeit verfolgt, der einen messbaren Einfluss auf das Meer hat. Die Verpflichtung der U.S. Polo Assn., die im letzten Jahr gesammelte Müll- und Plastikmenge um das 2,5-fache zu steigern, ist ein mutiger Schritt, und ich bin auf die Ergebnisse dieser Initiative sehr gespannt.

Schulze fügte hinzu: Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein, und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der U.S. Polo Assn. und anderen Partnern fortzusetzen, um einen positiven Beitrag zum Schutz unserer Ozeane zu leisten.

Diese sinnvolle Partnerschaft ist Teil der übergreifenden Nachhaltigkeitsinitiative USPA Life der U.S. Polo Assn., die darauf abzielt, die Auswirkungen der Wirtschaft auf die Umwelt zu verringern. Die USPA Life-Initiative bietet auch eine weltweite und wachsende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires mit nachhaltigen Eigenschaften.

Die U.S. Polo Assn. verfolgt mit Initiativen wie der Partnerschaft mit 4ocean und USPA Life einen globalen und ganzheitlichen Ansatz auf dem Weg zu einer langfristigen Nachhaltigkeit, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global Licensing Inc., das die Multi-Milliarden-Dollar-Marke U.S. Polo Assn. betreibt. Wir arbeiten unermüdlich daran, unseren globalen Fußabdruck durch umweltfreundlichere Produkte und durch Partnerschaften mit Organisationen wie 4ocean zu verbessern, die unsere Mission und Vision für eine nachhaltige Zukunft teilen.

4ocean war offizieller Nachhaltigkeitspartner beim U.S. Open Polo Championship Final und sammelte bei der prestigeträchtigen und ausverkauften Veranstaltung im April im USPA National Polo Center Plastik und Müll. 4ocean hat außerdem während des U.S. Open Polo Championship Finals auf mehreren ESPN-Plattformen eine Reihe von Werbespots ausgestrahlt und damit Millionen von Verbrauchern und Sportfans auf die Problematik aufmerksam gemacht. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Mehr über die Partnerschaft erfahren Sie unter uspoloassnglobal.com/4ocean.

Über 4ocean

4ocean ist ein Unternehmen zur Reinigung der Ozeane mit Sitz in Boca Raton, Florida, das sich für die Bekämpfung der Plastikkrise in den Ozeanen einsetzt. Als gemeinnützige Gesellschaft und zertifizierte B-Corporation nutzt 4ocean die Kraft der Wirtschaft, um eine globale Säuberungsaktion zu finanzieren, die jedes Jahr Millionen von Kilogramm Plastik und anderen Müll aus den Ozeanen, Flüssen und Küsten der Welt entfernt.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem gemeinnützigen Dachverband für den Polosport in den Vereinigten Staaten und einer der ältesten Sportverbände, der 1890 gegründet wurde. Mit einer globalen Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über rund 1.100 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäfte und Tausende von Kaufhäusern sowie Sportartikelkanälen, unabhängigen Einzelhändlern und E-Commerce im Wert von mehreren Milliarden Dollar bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung für Männer, Frauen und Kinder sowie Accessoires und Schuhe in mehr als 190 Ländern weltweit an. License Global zählte U.S. Polo Assn. zu einem der fünf größten Sportlizenzgeber im Jahr 2022. Besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

