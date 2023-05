ESSEN (dpa-AFX) - Klaus Reinhardt steht für weitere vier Jahre als Ärztepräsident an der Spitze der Bundesärztekammer. Der 62-Jährige wurde am Donnerstag in Essen mit einer Stimme Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Er setzte sich gegen die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, durch. Die Bundesärztekammer vertritt die Interessen von 550 000 Ärztinnen und Ärzten./mhe/DP/mis