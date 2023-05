WYNN RESORTS - Das war extrem wichtig!

Wynn Resorts Ltd. - WKN: 663244 - ISIN: US9831341071 - Kurs: 108,920 $ (Nasdaq)

Die stock3 Plus-Idee für die Aktie von Wynn Resorts, die unter anderem einen Kauf bei 107,58 USD vorsah, ging sehr gut auf. Innerhalb von drei Tagen erreichte der Wert das Tradingziel, schaffte es aber nicht, die mehrwöchige Range zur Oberseite zu verlassen. Nach mehreren schwachen Handelstagen zeigten sich gestern wieder die Bullen bei der Aktie. Auf diese Marken kommt es nun an.

Die in der Vorwoche vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal zeigen, dass der Hotel- und Casinobetreiber auf dem richtigen Weg ist. Der operative Gewinn sprang von 0,95 auf 1,42 Mrd. USD nach oben. Wynn erreichte auch auf Nettobasis wieder einen Gewinn von 12,3 Mio. USD, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 183 Mio. USD angefallen war. Erfreulich entwickelte sich vor allen Dingen das Geschäft in Macau, wo der Umsatz die Schwelle von 600 Mio. USD überschritt. Das ist die stärkste Umsatzzahl seit dem vierten Quartal 2019, also vor der Coronapandemie. Und was die Auslastung anbelangt, ist Wynn dort noch lange nicht im Bereich der alten Bestwerte, es besteht also noch Potenzial nach oben.

Interessant: Innerhalb des kurzen Zeitraums seit der letzten Besprechung des Titels haben Analysten ihre Schätzungen teils massiv nach oben geschraubt. So wird für 2023 nun ein Ergebnis je Aktie von 2,39 USD für möglich gehalten. Zuvor waren es nur 1,17 USD je Aktie. 2024 könnte Wynn bereits 4,52 USD je Aktie verdienen (zuvor 4,05 USD je Aktie). Das KGV für dieses Jahr ist mit 46 hoch, was im Falle eines Turnarounds aber nichts Ungewöhnliches darstellt. Für 2024 sinkt es auf 24. Den Free Cashflow schätzen Analysten für 2023 bei 800 Mio. USD.

Rangeunterkante bestätigt

Aus charttechnischer Sicht startete die jüngste Konsolidierung einmal mehr ausgehend vom Widerstandsbereich beginnend bei 117,40 USD. Wichtig war es aus Sicht der Bullen, die Unterstützung im unteren 100-USD-Bereich zu bestätigen, was gestern gelang. Der Wert zählte zu den Tagesgewinnern, was unter anderem auf ein positives Rating von Barclays zurückzuführen ist. Die Experten hoben die Aktie auf "Overweight" und vergeben ein Kursziel von 135 USD.

Gestern scheiterte die Aktie am kurzfristigen Abwärtstrend. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 117,40 bis 120,81 USD ebnen. Gelingt schlussendlich auch ein Anstieg über diesen Widerstandsbereich, wäre ein Folgekaufsignal mit Zielen bei 136,73 und darüber 143,80 bis 151,50 USD ausgelöst. Kurse deutlich unter 100 USD sollten die Käufer indes besser vermeiden.

Fazit: Der Turnaround bei Wynn Ressorts zeigt sich nun auch in den Zahlen. Die Aktie bleibt interessant, muss sich charttechnisch aber erst noch befreien.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 3,76 6,10 6,94 Ergebnis je Aktie in USD -0,29 2,39 4,52 Gewinnwachstum - 89,12 % KGV - 46 24 KUV 3,3 2,0 1,8 PEG neg. 0,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Wynn Resorts-Aktie

