Alphabet holt zum Gegenschlag gegen Microsoft Bing auf – KI wohl bald in allen Google-Produkten integriert

Auf einer Entwicklerkonferenz von Alphabet kündigte das Management an, Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz (KI) gemacht zu haben. Auf der Veranstaltung sagte die führende Suchmaschine, dass es KI-Funktionen in seine Suche integrieren wird, indem es Suchabfragen in einfache Antworten umwandelt. Ähnlich wie das der Rivale Bing macht, welche zum Microsoft-Imperium gehört.

Das KGV23 ist mit 19 moderat – Modernisierungen wecken Wachstumsfantasien

Die Experten zeigten sich nach der Veranstaltung zuversichtlich. Für gut fünf Monate schien es, als ob der Suchriese hinter Microsoft mit seiner ChatGPT-Lösung zurückfallen wird. Nun wird die Alphabet-Aktie auf dem höchsten Stand seit August gehandelt. Der Vorstand dürfte aufatmen. Das KGV für das Jahr 2023 beträgt nur 19. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Alphabet keine Schulden hat und rund 100 Mrd. USD in der Kasse liegen. Alphabet modernisiert auch seine Suite von Arbeitsplatz-Anwendungen. Darunter ist Google Docs: Hier sollen sich bald neue Dokumente mithilfe von KI erstellen lassen, wobei die KI auch bei der Tabellenkalkulation beim Ausfüllen der Formulare helfen soll. Das Unternehmen kündigte darüber hinaus an, seinen Bard AI-Chatbot breiter verfügbar zu machen. Dieser wird bald in verschiedenen Sprachen und mit Bildern nutzbar sein. Bard soll helfen, den Rückstand gegenüber ChatGPT aufzuholen. Bereits im März brachte Google Bard auf den Markt. Der Chatbot wird als Antwort auf die ChatGPT-Konkurrenz gesehen. Google hat den Zugriff auf Bard in mehr als 180 Ländern auf Englisch erlaubt und den Bot zudem auf Japanisch und Koreanisch veröffentlicht. Bard ging für eine begrenzte Nutzerzahl erst in den USA und Großbritannien an den Start. Ursprünglich war es als kreatives Werkzeug zum Verfassen von E-Mails, Einkaufslisten oder Gedichten konzipiert. Inzwischen kann der Bot aber viel mehr, zum Beispiel Artikel oder Blogbeiträge schreiben. Fragen werden mit Fakten und Einschätzungen beantwortet. Der Chatbot kann auch Bilder anzeigen und interpretieren. Um mit der neuesten Suchfunktion arbeiten zu können, müssen sich Nutzer noch für Search Labs anmelden, aber bald wird wohl alles schneller und unkomplizierter. Auf der Jahreskonferenz stellte das Unternehmen im Shoreline Amphitheatre neben neuen Smartphones Dutzende neue Produkte und Funktionen vor, die neuerdings künstliche Intelligenz einsetzen. Somit wird der Chatbot vermutlich bald für die breite Masse verfügbar sein.

ChatGPT war die erste Vorreiter-KI, die allen anderen die Show stahl

Als die kleine Neugründung OpenAI mit Sitz in San Francisco Ende 2022 sein Projekt ChatGPT vorstellte, war die Sorge groß, dass sie Konkurrenten wie Google im Staub zurückgelassen wird, die bisher nur sehr vorsichtig KI eingesetzt hatten. Analysten warnten, dass dies für Google die erste große Bedrohung seit Jahrzehnten sei. Google galt bis dahin als uneinholbar. Der Burggraben war aber mit ChatGPT auf einmal für Bing überwindbar. Millionen von Menschen nutzten die ChatGPT-App mit ihren immensen Möglichkeiten. Aufgaben erledigt die App blitzschnell, vom Verfassen von Gedichten über das Schreiben von Hochzeitseinladungen und Hausaufgaben bis hin zu kleinen IT-Codes. Hinzu kam, dass Alphabet 2022 einen herben Gewinneinbruch hinnehmen musste, vor allem weil Werbeausgaben gekürzt wurden. Führungskräfte von Alphabet versprachen eine schnelle Reaktion auf den Angriff von Bing, denn die Microsoft-Tochter hat die KI schnell in ihre Suchmaschine integriert. Alphabet möchte nun künstliche Intelligenz stärker als jemals zuvor in all seine Produkte integrieren, von der Suchmaschine über YouTube und Google Maps bis hin zur E-Mail, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Google-Suchmaschine will KI schnell einsetzen

Das Unternehmen nutzte seine Jahreskonferenz im kalifornischen Mountain View, um einiges von dem, woran es gearbeitet hat, zu zeigen. Google machte klar, dass seine Suchmaschine beginnen wird, von KI generierte Antworten zu integrieren. Die smarten Antworten werden auf den Suchergebnisseiten angezeigt und ermöglichen es Nutzern, Folgefragen zu stellen. Es ist ein bemerkenswerter Schritt, der allerdings spät kommt. Einige Fachleute warnen indes vor den Gefahren von KI. Beim Einsatz in einer Suchmaschine kann KI tatsächlich falsche Informationen verbreiten. Die Technologie ist noch nicht ausgereift, auch jene der Konkurrenz. Deswegen war wohl auch Google vorsichtig. Google hat seine KI-Technologie bereits in 25 Produkte integriert, einschließlich Suchaktualisierungen. Nutzer erhalten fortan Hilfe beim Schreiben von E-Mails in Gmail. Vorstandschef Sundar Pichai frohlockte auf der Konferenz: „Mit generativer KI gehen wir den nächsten Schritt, mit einem mutigen und verantwortungsvollen Ansatz erfinden wir alle unsere Produkte neu.“ Google steht unter Druck von vielen Seiten. Die Hardwaresparte hat starke Rivalen wie Apple oder Samsung. Dennoch investiert Google in seine Hardware und brachte zwei neue Smartphones und ein Tablet auf den Markt. Es gibt ein faltbares Smartphone von Google, es heißt Pixel Fold. Daneben gibt es das reguläre Smartphone Pixel 7a und das Pixel Tablet.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW7ELV). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 19.05.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion