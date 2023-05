DAX - Aktien-Trader feiern das neue Allzeithoch

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.284,41 Pkt (XETRA)

Bereits seit Oktober des vergangenen Jahres bewegt sich der Deutsche Aktienindex wieder in einem Bullenmarkt. Ab Februar hatten es die Käufer jedoch schwer, und der Index lief oft seitwärts. Zuletzt konsolidierte der DAX knapp unterhalb der 16.000-Punkte-Marke mehrere Wochen lang in einer Range, bevor gestern, natürlich am Feiertag, der Ausbruch nach oben gelang. Heute kann man diese Aufwärtsbewegung fortsetzen, wobei der Index ein neues Allzeithoch erreicht und damit mein Minimalziel im Rahmen des aktuellen Trends abgearbeitet hat.

Es war jedoch nicht leicht, die aktuelle Aufwärtsbewegung zu handeln, selbst intraday nicht. Im heutigen Handel stand der Deutsche Aktienindex gleich mehrfach nur wenige Punkte vor dem Allzeithoch. Erst vor einigen Minuten schaffte er jedoch den Ausbruch über 16.290 Punkte, und das nur knapp.

Alles im grünen Bereich!

In den nächsten Tagen ist darauf zu achten, wie die Marktteilnehmer mit dem neuen Hoch umgehen. Ohne Topbildung wäre jedoch weiterhin von einem intakten Aufwärtstrend auszugehen, selbst wenn der Index temporär korrigiert. Aus der Konsolidierung im April ließen sich noch rechnerische Kursziele im Bereich von 16.370 bzw. knapp 16.600 Punkten ableiten. Letztlich sollte man sich jedoch nicht an solchen Zielen festbeißen, denn wie heißt es so schön, "the trend is your friend".

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

DAX-Daily

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)