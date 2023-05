DAX® - Der Charme des ersten....

Wir sind der festen Überzeugung, dass der Faktor „Saisonalität“ noch nicht gänzlich und in aller Tiefe erforscht wurde. In saisonalen Auswertungen schlummern deshalb noch versteckte Renditepotenziale. Gerade der Monatsanfang sowie die letzten Handelstage bieten oft überdurchschnittliche Renditen am Aktienmarkt. In der Wissenschaft ist diese Anomalie als „turn of the month“-Effekt bekannt. In einer besonderen Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ wollen wir heute den Charme des ersten und letzten Handelstages eines Monats analysieren. Grundlage für unsere Auswertung stellen dabei die DAX®-Daten seit Dezember 1988 dar. In der nebenstehenden Grafik sind die jeweiligen Rendite der deutschen „blue chips“ in den einzelnen Monaten aufgeführt. Über das komplette Jahr gesehen, funktioniert der erste Handelstag etwas besser als der letzte. Im Rahmen des Phänomens „Monatsbeginn“ sticht nochmals der Januar deutlich hervor. Mit einem durchschnittlichen Kurszuwachs von 0,51 % sichert sich der Jahresauftakt die „pole position“ auf unserer Renditerangliste. Mit anderen Worten: Wenn es einen Handelstag gibt, welchen Anlegerinnen und Anlegern nicht verpassen sollten, dann ist es der erste Handelstag des Jahres! ( Fortsetzung siehe Analyse 2 ).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

