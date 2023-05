DAX: Index kratzt an Rekordhochs

Einen überraschenden Auftritt legte das deutsche Aktienbarometer am Donnerstag ab und konnte zeitweise in den Bereich von 16.230 Punkten vordringen. Entscheidend war allerdings ein Tagesschlusskurs oberhalb der eingrenzenden Trendlinie, was nun unmittelbares Aufwärtspotenzial an die Rekordstände aus 2021 freigesetzt hat.

Unterdessen hat das DIW den fallenden Trend bei der Inflation bestätigt, zeitgleich allerdings betont, dass dies keine fallenden Preise bedeuten dürfte. Vielmehr sollten sich Verbraucher an das hohe Niveau gewöhnen, mancherorts könnten aber noch Steigerungen bevorstehen.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigt den Index oberhalb seiner seit Wochen eingrenzenden Trendlinie, dies könnte nun unmittelbares Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände aus 2021 bei 16.290 Punkten bedeuten. An dieser Stelle muss der weitere Werdegang erneut ausgewertet werden.

Auf der Unterseite klafft allerdings noch eine große Kurslücke zu Donnerstag, diese erstreckt sich im Bereich zwischen 15.992 und 16.069 Punkten. Häufig werden derartige Lücken zeitnah geschlossen, worauf Investoren stets vorbereitet sein sollten.

Bei den Wirtschaftsdaten hat Japan erste Zahlen zum Dienstleistungssektorindex per März geliefert, Deutschlands Erzeugerpreise per April stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Um 10:00 Uhr folgt der EZB-Wirtschaftsbericht, um 21:30 Uhr als letzte Nachricht der Commitments of Traders das (COT) Report.