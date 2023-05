Dax steigt zur Eröffnung - Rekordhoch im Visier

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss weiter nach oben geklettert.

Der deutsche Leitindex stieg am Freitag nach Handelsstart um 0,4 Prozent auf 16.233 Punkte und näherte sich damit seinem bisherigen Rekordhoch von 16.290,19 Zählern. In den vergangenen Tagen hatte die Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit den Markt nach oben getrieben. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bekräftigten zuletzt ihre Entschlossenheit, eine rasche Einigung zu erzielen, um die Schuldenobergrenze anzuheben und einen staatlichen Zahlungsausfall zu verhindern.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Sartorius mit einem Plus von 1,8 Prozent. Auf der Verliererseite standen die Aktien der Commerzbank, die gut zwei Prozent nachgaben. Im SDax standen 1&1 mit einem Plus von mehr als fünf Prozent an der Spitze. Die Analysten der Deutschen Bank haben eine Kaufempfehlung für die Titel ausgesprochen.

