DAX® - … und letzten Handelstages des Monats

In abgeschwächter Form lässt sich diese saisonale Anomalie auch zu Beginn eines jeden Quartals feststellen. So bietet auch der Quartalsauftakt im April, Juli und Oktober deutlich überdurchschnittliche Renditen, welche Traderinnen und Trader nutzen können. Hervorheben möchten wir zudem das durchschnittliche Kursplus am ersten Handelstag im Februar. Mit +0,26 % fällt dieses sogar höher aus als die Performance des Gesamtmonats (+0,07 %)! Aber auch der Effekt „starker Monatsanfang/starkes Monatsende“ selbst scheint einem zyklischen Einfluss zu unterliegen. Während der korrekturanfälligen Monate August und September erweist sich das „turn of the month“-Muster als Rohrkrepierer mit entsprechend negativen Renditen – sowohl zu Monatsbeginn als auch am Monatsende. Doch die Performance ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die Wahrscheinlichkeit, mit der diese erzielt wird. Fasst man den letzten und ersten Handelstag eines Monats zusammen, dann sticht vor allem das Jahresende ins Auge. So zeigt der November (73,5 %) bzw. der Dezember (70,6 %) im Jahresverlauf die höchste Trefferquote. Die vorgestellte saisonale Anomalie stellt keine fertige Handelsstrategie dar. Die herausgearbeiteten Aspekte lassen sich aber sehr gut in eigene Tradingansätze integrieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

