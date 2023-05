EQS-News: CARDEA EUROPE BETONT STABILITÄT ANGESICHTS AKTUELLER KURSBEWEGUNGEN BEI ANLEIHEN

EQS-News: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe

CARDEA EUROPE BETONT STABILITÄT ANGESICHTS AKTUELLER KURSBEWEGUNGEN BEI ANLEIHEN



19.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CARDEA EUROPE BETONT STABILITÄT ANGESICHTS AKTUELLER KURSBEWEGUNGEN BEI ANLEIHEN LONDON, 15. Mai 2023 - Cardea Europe, ein Unternehmen im Bereich Vermögensberatung, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement, betont heute seine fortlaufende operative Stabilität trotz jüngster Veränderungen im Zusammenhang mit der Cardea Europe 7,25%-Anleihe mit Fälligkeit am 23. Dezember 2023. Cardea Europe betont, dass die Performance oder Aussichten des Unternehmens keine Verbindung zum Verkauf der Anleihen aufweisen. Das Unternehmen setzt seine Geschäftstätigkeit fort, während aktuell einige Akquisitionsvereinbarungen in Bearbeitung sind, die die Position des Unternehmens in der Branche weiter stärken sollen. Cardea Corporate Holdings, die Muttergesellschaft, befindet sich in der Endphase einer bedeutenden Finanzierungseinrichtung, um die Akquisitionsmöglichkeiten des Unternehmens zu verbessern und strategische Neueinstellungen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der finanziellen Planung des Unternehmens und seinem Wachstumsanspruch. Darüber hinaus strebt Cardea Europe einen wichtigen Meilenstein in seinen Bemühungen an, eine NexGen Wealth Management-Plattform zu entwickeln. Das Ziel dieser Plattform ist es, den Kunden innovative Methoden zur Schaffung und Verwaltung digitaler Vermögenswerte neben herkömmlichen Finanzportfolios anzubieten. Weitere Informationen zu diesem Vorhaben werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Cardea Europe führt den jüngsten Kursrückgang der Anleihen auf vorübergehende Liquiditätsengpässe und geringe Sichtbarkeit der Anleihe zurück und betrachtet diesen nicht als Spiegelbild des operativen oder finanziellen Status des Unternehmens. Jordan Waring, CEO von Cardea Corporate Holdings, versichert den Investoren, dass die Anleihen bei Fälligkeit durch eine 120%ige Kollateralgarantie von IGI Inex abgesichert sind, die durch ein Portfolio von Edelsteinen im Wert von 300 Millionen Euro unterstützt wird. Diese Sicherheit dient als Schutz für die Anleihengläubiger im unwahrscheinlichen Fall eines Zahlungsausfalls. Cardea Europe bleibt seinen Interessengruppen verpflichtet und strebt an, Leistung und Wachstumskurs aufrechtzuerhalten. Über Cardea Europe: Cardea Europe ist eine Tochtergesellschaft von Cardea Corporate Holdings und ein etabliertes Unternehmen im Bereich Vermögensberatung, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für Institutionen, vermögende Privatpersonen und Familien an, darunter sozial verantwortliches Investieren, institutionelle Anlagemöglichkeiten und Private-Office-Services für NexGen Asset Management. Pressekontakt: info@cardeacap.com

19.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com