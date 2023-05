GNW-Adhoc: BlueCat übernimmt Men&Mice zur Stärkung seiner branchenführenden DNS-, DHCP- und IP-Adressmanagement (DDI)-Plattform

^TORONTO, May 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, ein führender Anbieter von Software für unternehmenskritische Netzwerk- und Cloud- Infrastruktur zur zuverlässigen und sicheren Verwaltung von DNS, DHCP und IP- Adressen (zusammenfassend als DDI bezeichnet), hat heute die Übernahme von Men&Mice bekanntgegeben, einem Anbieter von Netzwerkmanagementlösungen. Die Aufsichtsbehörden haben die Übernahme genehmigt. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben. Micetro, die branchenweit anerkannte IP-Adressmanagement (IPAM)- und Orchestrierungslösung von Men&Mice, stärkt die Position von BlueCat als DDI- Branchenführer und erweitert das Angebot von BlueCat für das mittlere Marktsegment. Das erweiterte Portfolio von BlueCat bietet eine Antwort auf die komplexen Anforderungen von Multi-Cloud-, Hybrid-Cloud- und Vor-Ort-Umgebungen, die für Transformationsstrategien in mittelständischen und großen Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Die weltweite Nachfrage nach DDI-Management, das die Kerndienste zur Lenkung des Datenverkehrs und zur Ermöglichung der Kommunikation über das Netz bereitstellt, ist gestiegen. In einem Bericht von Future Marketing Insights aus dem Jahr 2022 wird prognostiziert, dass der globale DDI-Markt jährlich um 17 % wachsen und bis 2032 fast 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Initiativen zur digitalen Transformation treiben diese Nachfrage an, da Unternehmen Anwendungen in die Cloud verlagern und Infrastruktur als Code bereitstellen. Im Zuge der Weiterentwicklung von Unternehmen verwenden viele eine IPAM-Lösung, die auch disparate DNS- und DHCP-Lösungen überlagert, um Transparenz, Verwaltung und Kontrolle über ihre lokalen und Cloud-Umgebungen zu erhalten. Eine Studie von Enterprise Management Associates aus dem Jahr 2022 ergab, dass ein erheblicher Prozentsatz der Unternehmen eine Overlay-Strategie zur Verwaltung von DNS und DHCP in der IPAM-Umgebung verwendet. ?Unabhängig von der Größe des Unternehmens oder der Phase der Netzwerkmodernisierung verwaltet BlueCat DDI in einer Vielzahl von Umgebungen und bietet fortschrittliche Automatisierungs-, Analyse- und Sicherheitsfunktionen zur Vereinfachung der Netzwerkverwaltung und -leistung", so Stephen Devito, Chief Executive Officer bei BlueCat. ?Wir heißen Men&Mice in der BlueCat-Familie willkommen und freuen uns auf die Produktentwicklung von Micetro. Men&Mice teilt das Engagement von BlueCat für den Kundenerfolg und eine Kultur der Innovation." ?BlueCat ist der richtige Schritt für das weitere Wachstum von Men&Mice und die Übernahme ist eine Anerkennung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Micetro mit aufgebaut und unterstützt haben, sowie für die Kunden, die in das Unternehmen investiert haben", so Magnus Bjornsson, Chief Executive Officer von Men&Mice. ?Wir sind entschlossen, unsere Kunden zu unterstützen und freuen uns darauf, mehr Wert auf dem Markt zu schaffen." Über BlueCat BlueCat ist das Unternehmen für Adaptive DNS. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen einen zuverlässigen und sicheren Netzwerkzugang von jedem Standort und jeder Netzwerkumgebung aus zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, hat BlueCat DNS neu konzipiert. Das Ergebnis - Adaptive DNS - ist eine dynamische, offene, sichere, skalierbare und automatisierte DDI- Managementplattform, die die anspruchsvollsten digitalen Transformationsinitiativen unterstützt, wie die Einführung der Hybrid Cloud und die schnelle Anwendungsentwicklung. Die DDI-Managementplattform von BlueCat wurde im GigaOm Radar Report 2022, der alle Anbieter von DDI-Management bewertet, als Marktführer und Outperformer ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und New York und verfügt über weitere Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Japan, Singapur und Serbien. Erfahren Sie mehr unter bluecat.com. Über Men&Mice Men&Mice ist eines der ältesten Technologieunternehmen in Island und weltweit führend im Bereich des nachhaltigen Netzwerkmanagements. Wir bieten ein Produktportfolio an, das Netzwerke sichtbarer, verwaltbarer, widerstandsfähiger und letztlich sicherer macht. Men&Mice wurde 1990 in Reykjavik, Island, gegründet, um ein Managementsystem für Schulen und Fischereien zu entwickeln, das administrative Aufgaben einfach und transparent macht. Heute arbeiten wir mit Fortune-500-Unternehmen, Universitäten, Krankenhäusern und Kommunalverwaltungen zusammen, um ihnen das Management von DNS, DHCP und IP- Adressen zu erleichtern. Erfahren Sie mehr unter menandmice.com. °