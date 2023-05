Lufthansa: Passende Flughöhe noch nicht erreicht!

Die Deutsche Lufthansa steht nach Aussage von CEO Carsten Spohr vor dem umsatzstärksten Sommer der Unternehmensgeschichte. Schon jetzt übertraf der Durchschnittspreis der verkauften Tickets im ersten Quartal 2023 den Vergleichswert aus dem hervorragend laufenden Jahr 2019 um 19 Prozent. Auch für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Lufthansamanagement mit einem Rekord beim Umsatz. Nach der Pandemie sind die Passagiere der Lufthansa bereit, höhere Preise zu akzeptieren. Es werden wieder vermehrt Business- oder Premiumklasse gebucht. In diesen Segmenten sind die Deckungsbeiträge besonders hoch. Es ist zu beobachten, dass die Lust am Fliegen nach den Corona-Einschränkungen ungebrochen ist. Damit ist es der Lufthansa gelungen, die durch die vorherrschende Inflation erhöhten Preise an die Kunden weiterzugeben.

Zum Chart

Aktuell liegt der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa weit unter den Höchstständen von Ende Dezember 2017. Die auf dieses All Time High bei 22,20 Euro folgende Abwärtssequenz mündete aufgrund der aufkommenden Coronakrise im Februar 2020 in den freien Fall. Letztendlich fand der Kurs einen Boden bei 4,90 Euro von April bis November 2020. Auch die bis Ende September 2022 gebildete Seitwärtsrange unterschritt nie die Unterstützung bei 4,90 Euro. Ab Anfang Oktober 2022 brach der Kurs aus der Seitwärtsrange aus und stieg bis Anfang März 2023 auf 10,99 Euro. Aktuell hat sich eine weitere Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die bei 9,066 Euro eine Unterstützung gefunden hat. Dies könnte die Basis für einen weiteren Kursanstieg sein, nachdem die erwarteten KGVs der Jahre 2023 bis 2025 weit unter dem Faktor 10 liegen. Bis 2025 ist ein Plus beim Gewinn von 44 Prozent eingepreist, wodurch das entsprechende KGV aktuell bei 5,31 liegt. Nachdem die Lust auf Fliegen ungebrochen ist und höhere Margen durchsetzbar sind, steigt die Wahrscheinlichkeit von positiven Überraschungen. Diese würden dann auf die Kursentwicklung durchschlagen.