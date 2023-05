NASDAQ 100: Abwärtstrend erreicht

Der US-Technologieindex NASDAQ 100 hat in den letzten Stunden außerordentliche Stärke bewiesen und konnte aus seinem Aufwärtstrend auf der Oberseite ausbrechen sowie dadurch seine Anstiegsphase sogar noch beschleunigen. Nun aber rückt der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit Ende 2021 in den Fokus.

Zudem hat sich der NASDAQ 100 an die Kursspitze aus August letzten Jahres um 13.720 Punkten begeben, was zusätzlich zum laufenden Abwärtstrend einen Widerstand darstellt. Mit deutlichen Bremsspuren sollten Investoren in den nächsten Stunden daher rechnen, bevor es zu einem ernsthaften Ausbruchsversuch auf der Oberseite kommt.

Unterstützungen findet das Barometer jetzt um 13.607 und darunter im Bereich von 13.535 Punkten. Nicht zuletzt der herbeieilende EMA 50 bei 13.460 Punkten sorgt für zusätzlichen Support. Mittelfristige Kaufsignale können aber erst oberhalb von 14.000 Punkten auf Wochenbasis abgeleitet werden, in diesem Fall könnten weitere Zugewinne an 14.262 und darüber 14.641 Punkte generiert werden.

Größerer Konsolidierungsbedarf wird derzeit nicht gesehen, dieser würde sich erst unterhalb des Kursbereichs zwischen 13.000 13.204 Punkten einstellen. In diesem Fall dürfte noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei 12.491 Punkten (steigend) angesteuert werden.