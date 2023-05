Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Graichen/Habeck

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Graichen/Habeck:

"Dass CDU, CSU und selbst Vertreter der regierenden FDP nun aber ernsthaft so tun, als müsse nur endlich dieses vermaledeite Heizungsgesetz gestoppt werden und dann sei doch alles wieder gut, ist genauso armselig wie die Unterstellung, das Wirtschaftsministerium sei in die Fänge eines kriminellen Familienclans geraten. Habecks Gegner haben ihr erstes Ziel erreicht, "Mister Energiewende" Patrick Graichen ist seinen Job los und der Minister schwer in der Defensive. Im zweiten Schritt wird man versuchen, das Gesetz, das mit dem geschassten Staatssekretär verbunden wird, auszubremsen. Nur, was kommt dann?"/al/DP/ngu