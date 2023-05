Rohstoffe: Angebot zu knapp

Die Industriemetallpreise bleiben auf Talfahrt: Diese Woche hat der Index der Londoner Metallbörse ein neues Tief in diesem Jahr markiert und damit die Gewinne der Post-Corona-Rally nahezu wieder abgegeben. Allerdings dürften die Preise damit zu tief gefallen sein. Schließlich ist das Angebot vielerorts niedriger als noch vor einiger Zeit gedacht. Ein Beispiel ist der Aluminiummarkt. Denn die Produktionszahlen aus China, wo im letzten Jahr knapp 60% der globalen Produktion erfolgte, haben zuletzt enttäuscht (Chart 1). Nach den saisonbereinigten Zahlen des Nationalen Statistikbüros gab es im April sogar ein leichtes Minus gegenüber Vormonat. Entsprechend schwach dürften auch die kommende Woche anstehenden Produktionszahlen des International Aluminium Institute ausfallen. Auch die International Copper Study Group, die nächste Woche Zahlen bis März präsentiert, dürfte enttäuschende Produktionsdaten ausweisen, weil in den beiden wichtigsten Produzentenländern, Chile und Peru, die Förderung stockt. In Peru hat sich die Lage zwar wieder verbessert, nachdem die politischen Unruhen nachgelassen haben. Aber beim Hauptanbieter Chile bremsen weiterhin die strukturellen Probleme sowie eine höhere Bergbausteuer. Wir sehen deshalb Erholungspotenzial für den Kupfer- und den Aluminiumpreis, zumal sich auch die Nachfrage als robuster erweisen sollte als es die jüngsten Zahlen nahe legen.

Am Ölmarkt zeigt sich dagegen Chinas Post-Corona-Erholung in harten Zahlen: Die IEA hat deshalb die Ölnachfrage im laufenden Jahr nach oben revidiert und verweist auf eine drohende massive Unterversorgung in der zweiten Jahreshälfte. Wir rechnen deshalb weiter mittelfristig mit anziehenden Preisen. Kurzfristig könnte zudem der G7-Gipfel bei den Ölproduktpreisen für Aufwind sorgen, wenn der EU-Außenbeauftragte Borrell mit seiner Forderung Gehör findet, den Import von Ölprodukten zu verbieten, in denen russisches Öl verarbeitet ist. Zumindest steht die Diskussion über eine Verschärfung der Sanktionen im Energiebereich auf der Tagesordnung.

Der Goldpreis ist im Zuge guter US-Konjunktur– und robuster Arbeitsmarktindikatoren auf ein 6-Wochentief gerutscht. Schließlich haben diese die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen wieder gedämpft (Chart 2). Zudem scheint der zwar weiterhin schwelende US-Schuldenstreit kaum noch Unterstützung zu geben, weil die Hoffnungen zunehmen, dass noch rechtzeitig ein Kompromiss gefunden wird. Wir sehen aber das weitere Abwärtspotenzial des Goldpreises als begrenzt, weil die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet haben dürfte.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SD0UN7SD0UN7 Long Oil Brent Future Faktor: 5 SV25UQSV25UQ Short Oil Brent Future Faktor: -5 SQ6491SQ6491 Long Oil WTI Light Crude Future Faktor: 5 SH3QBCSH3QBC Short Oil WTI Light Crude Future Faktor: -5 SB3T6GSB3T6G Long Gold Future Faktor: 5 SB3UAASB3UAA Short Gold Future Faktor: -5 SB3T6BSB3T6B Long Copper Future Faktor: 5 SH0ETJSH0ETJ Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Investieren in die globale Abfallindustrie Im Zuge stetig steigenden Bevölkerungswachstums und eines höheren Grads an Industrialisierung hat nicht nur die Produktion von Waren, sondern vor allem auch die Entstehung von Abfällen stark zugenommen. So sind die Entsorgung von Müll und die potenziell schädlichen Wirkungen auf Mensch und Umwelt zu einem weltweiten Problem geworden, das lokale, regionale und globale Lösungsansätze erforderlich macht. Die Abfallindustrie zählt laut Aussagen des Weltwirtschaftsforums tendenziell zu einer der derzeit zukunftssicheren Branchen. Denn das Thema Müllentsorgung wird die Menschheit in naher und ferner Zukunft beschäftigen. So können Sie mit einem Investment an einer Vielzahl an Unternehmen aus der Abfallindustrie partizipieren. Jetzt mehr erfahren!