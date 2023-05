Selenskyj zum Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien eingetroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Saudi-Arabien eingetroffen, um dort als Gast am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilzunehmen.

Er kam mit einem französischen Regierungsflugzeug im Tagungsort Dschidda an, mit dem er am Wochenende zum G7-Gipfel im japanischen Stadt Hiroshima weiterreisen soll. "Das Königreich Saudi-Arabien spielt eine wichtige Rolle und wir sind bereit, unsere Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zu heben", twitterte Selenskyj kurz nach seiner Ankunft. An dem Gipfel der Arabischen Liga nimmt erstmals seit über einem Jahrzehnt regionaler Isolation auch wieder der syrische Präsident Baschar al-Assad teil, der ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist und im Bürgerkrieg in seinem Land von Russland unterstützt wird.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed Bin Salman hat bereits in der Vergangenheit im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vermittelt. Die arabischen Länder am Golf sind trotz des Drucks des Westens und angesichts der engen Partnerschaft mit Russland in der Ölstaaten-Gruppe Opec+ um Neutralität in dem Konflikt bemüht.

(Bericht von Clauda Tanios und Jana Choukeir, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)