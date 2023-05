WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Juni 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 2. Juni 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 09:30 DEU: Kontron, Hauptversammlung 15:00 USA: Ford Motor, Capital Markets Day 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 03/23 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 04/23 08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 04/23 10:00 POL: Industrieproduktion 04/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur Vorstellung der «Konjunkturumfrage Frühsommer 2023», Berlin DEU: Wirtschaftstag 2023 «Werte, Wohlstand, Zusammenhalt» des Wirtschaftsrates der CDU e.V. + Eröffnungsrede Bundeskanzler Olaf Scholz DEU: «Führungstreffen Energie» des Süddeutschen Verlages im Vorfeld der Energie-Fachmesse «E- world energy & water» (23.-25.5.) Das Führungstreffen steht unter dem Motto «Perspektiven für die Energiewelt von morgen»; u.a. mit den Chefs von Bundesnetzagentur, Vonovia, OGE DEU: 24. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin + 11.00 Rede Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck + 11.30 Rede Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil + 16.00 Rede Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing 17:30 DEU: Energietage 2023 «Energiewende: jetzt! gemeinsam!», Berlin BEL: Treffen der EU-Außenminister (bis 23.5.23), Brüssel CHN: 10. Weltkonferenz für Wasserstofftechnologie (WHTC), Foshan City --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung, Lohr am Main 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung, Neutraubling 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung 15:30 CHE: Roche: Virtual ESG Event: Environmental Sustainability 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2022 08:30 CHE: BFS: Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (erster von drei Tagen) 08:45 DEU: «European Financial Integration Conference» der Association for Financial Markets in Europe (AFME) - Präsenz und Livestream u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, dem Chef der EZB- Bankenaufsicht, Andrea Enria, und Eurogruppenchef Paschal Donohoe DEU: Fortsetzung Energietage 2023 «Energiewende: jetzt! gemeinsam!» + 0900 Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck, Köln 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu irischen Steuervergünstigungen für Apple 10:00 DEU: Online-Konferenz der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu Zukunft der privaten Altersvorsorge, Berlin 12:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zum «Recht auf Vergessenwerden» im Internet. In dem Fall sieht sich ein Paar aus der Finanzbranche von einer US-Internetseite in Misskredit gebracht. Die Kläger wollen erreichen, dass Google bestimmte Artikel und Vorschaubilder aus seiner Trefferliste entfernen muss. 15:45 DEU: Abschluss Wirtschaftstag 2023 «Werte, Wohlstand, Zusammenhalt» des Wirtschaftsrates der CDU e.V. u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, den CDU-Bundesvorsitzenden und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, sowie den Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai BEL: Abschluss Treffen der EU-Außenminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen (detatailliert) 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung, Hamburg 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Württembergische Lebensversicherung, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:30 DEU: Otto Group, Jahres-Pk, Hamburg 10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung 11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Adva Optical Networking, Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach 13:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk, Braunschweig 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk DEU: Einhell Germany, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/23 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.5.23 SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (zweiter von drei Tagen) 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts im Markenstreit um Emmentaler 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Corona-Beihilfen für italienische Fluglinien 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Auskunftsersuchen der EU-Kommission gegen Facebook Irland DEU: Hauptversammlung des Deutschen Städtetages mit Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Köln 09:45 DEU: Pk vor Eröffnung des Weltgipfels der Verkehrsminister, Leipzig 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter, Karlsruhe 14:00 DEU: Konferenz Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) «Klimaschutzziele 2030 und 2045 im Fokus» zu Klimaschutzzielen im Gebäudesektor 15:00 DEU: Hybrid-Pressegespräch der CDU/CSU- Bundestagsfraktion zum Thema «Reform der Deutschen Bahn» --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 09:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung, Heilbronn 11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg 12:30 DEU: Fresenius, Capital Markets Day 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen IRL: Medtronic, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 03/23 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/23 10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 04/23 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (dritter und letzter Tag) 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess um die Pleite des einst weltweit größten Pellet-Herstellers - German Pellets, Schwerin DEU: Deutscher Eigenkapitaltag des Bundesverbandes Beteiligungskapital e.V. + 10.00 Eröffnungsrede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) + 15.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 10:00 DEU: Online-Pk Vorstellung Bitkom-Studie «Der Energiebedarf der Digitalisierung: Deutschlands Rechenzentren», Berlin 10:30 DEU: 11. Nationales Biobanken-Symposium «Biobanking in herausfordernden Zeiten», Berlin 14:00 DEU: Deutscher Ingenieurtag, Berlin BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Prosiebensat1 Media, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung 10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung und ao HV 11:30 CHE: Glencore, Hauptversammlung, Zug 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/23 08:00 DEU: Sozialleistungen des Staates (Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen), Jahre 1991 bis 2022 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/23 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Slowakei, Liechtenstein EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien, Litauen SONSTIGE TERMINE DEU: Pressetermin zum Erstflug von United Airlines von Berlin nach Washington, D.C. + 11.30 Take-Off HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. MAI TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (endgültig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/23 HINWEIS CHE / DNK /GBR / KOR / NOR / USA: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2/Halbjahreszahlen 07:45 DEU: Home24, Q1-Zahlen 21:00 USA: Seagen, außerordentliche Hauptversammlung 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen 22:15 USA: HP Inc., Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 SWE: BIP Q1/23 09:00 CZE: BIP Q1/23 (vorab) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/23 09:00 CHE: BIP Q1/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 04/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafst- und Industrievertrauen 05/23 15:00 USA: FHFA-Index 03/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Sitzung des Treuhand-Untersuchungsausschuss zur 1993 erfolgten Fusion der Mitteldeutschen Kali AG und der K+S AG, Erfurt 14:00 DEU: Geplante Urteilsverkündung im Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden BEL: Treffen des EU-Ministerrates für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: NordLB, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Commerbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Secunet Security, Hauptversammlung, Essen 10:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung, München 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 23:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 04/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/23 07:00 EST: BIP Q1/23 07:00 FIN: BIP Q1/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/23 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 DNK: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 04/23 08:30 CHE: BFS: Nominallohnentwicklung Q1/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 (vorab) 08:45 FRA: Konsumausgaben 04/23 08:45 FRA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/23 10:00 ITA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/23 11:00 BEL: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/23 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 27. Deutscher Sparkassentag u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) NOR: Informelles Nato-Außenministertreffen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung, Hamburg 22:30 USA: Dell Technologies, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 05/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/23 02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/23 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/23 16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung 27. Deutscher Sparkassentag u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Jahrestagung der European Sea Ports Organisation (Espo) mit Vertreten von 250 europäischen Seehäfen, Bremen NOR: Informelles Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: Ceconomy, Capital Markets Day 10:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Moody's EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg zur Nominierung eines Kandidaten zur Europawahl mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Falkensee LUX: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------------

