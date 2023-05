Aktien New York: Uneinheitlich - Anleger warten auf Lösung im Schuldenstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Montag nur wenig verändert in den Handel gestartet. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen legten dagegen zu. Die Anleger warten auf eine Lösung im politischen Streit um die Schuldenobergrenze. Trotz des nahenden Endes der Frist ist noch keine Lösung in Sicht. Ein möglicher Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt Anfang Juni könnte erhebliche negative Auswirkungen haben, auch auf viele andere Länder.

Der Dow gab im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 33 377,24 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 4200,14 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,63 Prozent auf 13 889,99 Punkte nach oben./ck/men