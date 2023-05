China reagiert verärgert auf G7-Gipfel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Berlin (Reuters) - Das chinesische Außenministerium hat verärgert auf die Beschlüsse des G7-Gipfels reagiert.

Der stellvertretende Außenminister Sun Weidong habe den japanischen Botschafter einbestellt, um gegen den "Rummel um China-bezogene Themen" auf dem Gipfelder der wichtigsten westlichen Industrienationen am Wochenende zu protestieren, teilte das Ministerium mit. Die Handlungen Japans, dem G7-Gastgeber, seien schädlich für Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen. China sei "zutiefst unzufrieden und lehne sie entschieden ab". Im Westen wurde das Vorgehen mit Verwunderung aufgenommen.

So teilte der japanische Botschafter in China, Hideo Tarumi, mit, es sei "selbstverständlich, dass die G7 auf Themen von gemeinsamem Interesse verweise, wie sie es in der Vergangenheit getan habe und auch in Zukunft tun werde, solange China sein Verhalten nicht ändere. Wenn China verlange, die Themen nicht anzusprechen, müsse die Volksrepublik zunächst positive Schritte unternehmen, die "besorgniserregenden Themen" anzugehen.

Ein Regierungssprecher in Berlin verwies darauf, dass die G7 eine ausgewogene Position eingenommen und betont hätten, dass niemand Chinas Entwicklung stören wolle. Kanzler Olaf Scholz habe die Beschlüsse gelobt, weil sie so differenziert seien. Chinas Reaktion zeige, dass man sie offensichtlich unterschiedlich interpretieren könne.

Die G7 hatten in ihrer Erklärung betont, dass niemand vorhabe, die Beziehungen zu China abzubrechen oder die wirtschaftliche Entwicklung im Land zu stören. Scholz sagte im ZDF-Interview sogar: "Wir werden dafür Sorge tragen, dass es weiter große Investitionen gibt aus den USA, Japan, aus Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland." Gleichzeitig äußerten die G7 aber ihre Bedenken über unfaire Wirtschaftspraktiken, zunehmenden Spannungen im Ost- und Südchinesischen Meer sowie über die Menschenrechtslage in China, unter anderem in Tibet und Xinjiang.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte die USA am Montag auf, die bilateralen Beziehungen wieder "auf den richtigen Weg" zu bringen. Ein Ministeriumssprecher reagierte damit auf Andeutungen von US-Präsident Joe Biden, dass sich die gespannten Beziehungen zwischen den USA und China bald ändern könnten. Die US-Regierung müsse China richtig verstehen und China auf halbem Wege entgegenkommen, sagte der Sprecher. Biden hatte auf dem G7-Gipfel in Japan am Wochenende betont: "Wir wollen uns nicht von China abkoppeln. Wir wollen unsere Beziehungen zu China entschärfen und diversifizieren."

Anfang des Jahres hatte es deutliche Verstimmungen zwischen den USA und China gegeben, als Biden einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abschießen ließ, der über sensible militärische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten geflogen war.

(Bericht Liz Lee, Satoshi Sugiyama, Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)