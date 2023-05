Deutsche Anleihen legen zu - US-Schuldenstreit im Mittelpunkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag bis zum Mittag im Kurs gestiegen. Zuletzt legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 134,41 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,42 Prozent. Auch an anderen größeren Rentenmärkten in Europa gaben die Renditen nach.

An den Finanzmärkten steht nach wie vor der Schuldenstreit in den USA im Mittelpunkt. Der Disput über die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze ist immer noch nicht gelöst. Sichere Anlagen, zu denen auch Bundeswertpapiere gehören, waren daher eher gefragt als riskantere Anlageklassen.

Am Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, zu einem neuen Spitzengespräch treffen. Die Zeit drängt, denn Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung - mit voraussichtlich schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft.

Datenseitig ist der Wochenauftakt dagegen eher ruhig. In der Eurozone werden am Nachmittag Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet. Ansonsten stehen keine entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm./bgf/la/mis