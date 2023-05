Heil: Berufsorientierung an allen Schulformen ab Klasse fünf

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitsminister Hubertus Heil will verstärkt auf Berufsorientierung an Schulen setzen, um Fachkräfte zu gewinnen. "Dieses Land braucht nicht nur Akademiker. Wir brauchen nicht nur Master, wir brauchen auch Meisterinnen und Meister", sagte der SPD-Politiker am Montag beim Tourismusgipfel in Berlin. Es brauche mehr Berufsorientierung an Schulen, um "jungen Menschen nicht nur durch ein kurzes Praktikum, sondern auch durch eine längere Phase zu ermöglichen, die unterschiedlichen Berufswelten kennenzulernen". Sein Wunsch an die Landespolitik sei Berufsorientierung an allen Schulformen ab der fünften Klasse.

Vertreter von Reiseunternehmen, Airlines, Bahn- und Busverkehr kamen am Montag in Berlin zu einem Branchentreffen zusammen. Neben Arbeitsminister Heil sprach unter anderem auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)./svv/DP/mis