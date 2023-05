Hessischer Wirtschaftsstaatssekretär wird Graichen-Nachfolger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Neuer Energie-Staatssekretär und damit Nachfolger von Patrick Graichen wird Philipp Nimmermann aus dem hessischen Wirtschaftsressort.

Der Staatssekretär wechsele nach Berlin, bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag. Er habe mehrfach bewiesen, dass er für hochkomplexe Aufgaben in einem politisch aufgeladenen Umfeld breit getragene Lösungen finden könne, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Er weiß, wie sich politische Entscheidungen auf Menschen auswirken und weiß, wie man gemeinsame Lösungen findet." Nimmermann werde mit frischem Blick die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen.

Der Finanzexperte Nimmermann folgt auf Graichen, der im Zuge einer Filz-Affäre um persönliche Verflechtungen und Auftragsvergaben seinen Posten vor rund einer Woche aufgeben musste. Graichen galt auch als Architekt des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes mit der Pflicht zum Austausch defekter Öl- oder Gas-Heizungen gegen klimafreundlichere. Dies wird eine der vordringlichen Aufgaben für Nimmermann. Das Gesetz ist von der Regierung beschlossen und muss jetzt im Bundestag beraten werden. Es gibt zahlreiche Änderungswünsche vor allem von Seiten der FDP.

Der Frankfurter Nimmermann war früher Chefvolkswirt der BHF-Bank und arbeitete dann mehrere Jahre lang als Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein. Dort war er in der Finanzkrise auch für die Rettung der angeschlagenen HSH Nordbank zuständig. Aus dieser Zeit kennt er auch Robert Habeck. 2019 wechselte Nimmermann wieder zurück in seine hessische Heimat, wo er seitdem im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen als Wirtschaftsstaatssekretär arbeitet. Dort war er bislang Amtschef von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und zuständig für die Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftsförderung in Hessen. Dazu gehörte zudem neben der Börsenaufsicht auch die Energieregulierung. Zeitweise war Nimmermann für einen Posten im Bundesbankvorstand im Gespräch.

Nimmermann übernimmt das zentrale Vorhaben der Regierung, eine klimafreundliche Transformation der Wirtschaft zu erreichen. So steht auch eine Reform des zentralen Klimaschutzgesetzes an, das für Debatten in der Ampel-Koalition sorgen dürfte. Hier geht es um CO2-Einsparvorgaben für alle Sektoren - von Industrie über Verkehr bis Landwirtschaft.

(Bericht von: Markus Wacket. Redigiert von Hans Seidenstücker; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)