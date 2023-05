PDD Holdings: Gelingt nun ein Doppelboden?

Nachdem im Zeitraum zwischen November 2021 und November 2022 eine inverse SKS-Formation erfolgreich durch einen Anstieg über 70,00 US-Dollar aufgelöst werden konnte, stieg PDD Holdings bis Ende Januar auf 106,38 US-Dollar an. Dort kam es schließlich zu einem Topping-Muster, in der Folge drehten die Notierungen und die Aktie fiel erneut auf 60,00 US-Dollar zurück. Dort versucht sich das Papier nun durch einen Doppelboden zu stabilisieren und eine Trendwende herbeizuführen. Mal sehen, ob das gelingt…

Abwarten, dann handeln

Hinweise auf eine kleinere Trendwende ergeben sich bei PDD Holdings erst oberhalb von 66,75 US-Dollar, in der Folge könnten dann Zugewinne zurück an den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 73,71 US-Dollar und darüber sogar an 76,64 US-Dollar einsetzen. Allein dieser Umstand würde sich bei einer technischen Gegenbewegung für ein Long-Investment qualifizieren. Sollte jedoch der zaghafte Boden um 60,00 US-Dollar unerwartet wegbrechen, dann müssten Verluste auf 52,93 und womöglich noch 50,22 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.