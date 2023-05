Pressestimme: 'Frankenpost' zu Rentenplänen der CDU

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Rentenplänen der CDU:

"Die CDU wirft also nur ein Schlagwort in den Raum. Das ist arg dünn und deshalb so schade, weil es sinnvoll wäre, wenn alle Arbeitnehmer für ihre Alterssicherung an der Wertschöpfung der Wirtschaft teilhaben könnten. Die Schweiz macht das seit Langem mit Erfolg - und zwar verpflichtend. In der Ära Merkel hat es die CDU versäumt, von solchen Beispielen zu lernen."/yyzz/DP/men