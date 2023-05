Spitzentreffen Biden-McCarthy im US-Schuldenstreit noch am Montag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Das nächste Spitzentreffen im Streit über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze findet nach Darstellung des Präsidialamts kurz vor Mitternacht mitteleuropäischer Zeit statt.

Präsident Joe Biden und sein republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy aus dem Repräsentantenhaus kämen um 17.30 Uhr (US-Ostküstenzeit; 23.30 Uhr MESZ) zusammen, hieß es am Montag. Beide hatten am Sonntag das direkte Gespräch in Aussicht gestellt und telefoniert. Mitarbeiter beider Seiten trafen sich am Morgen erneut zu Verhandlungen im Kapitol, berichteten US-Medien. Die Zeit drängt: Dem Finanzministerium zufolge droht den USA ohne eine Einigung ab Juni die Zahlungsunfähigkeit.

Gestritten wird über eine Anhebung der Schuldenobergrenze des Bundes von derzeit 31,4 Billionen Dollar. Für diesen Schritt benötigen Bidens Demokraten die Unterstützung der Republikaner, die unter McCarthy die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten. Diese fordern für eine Zustimmung aber unter anderem Ausgabenkürzungen und eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Beide Seiten sind auch mit Hardlinern in ihren Reihen konfrontiert, die zu Teil weitergehende Forderungen stellen.

Eine Zahlungsunfähigkeit der USA könnte schwere Folgen für das globale Finanzsystem haben. Entsprechend aufmerksam werden die Verhandlungen an den Märkten verfolgt.

(Bericht von Nandita Bose und Katharine Jackson; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Ralf Bode; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)