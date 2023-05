TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Mai 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung, Lohr am Main 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung, Neutraubling 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung 15:30 CHE: Roche: Virtual ESG Event: Environmental Sustainability 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2022 08:30 CHE: BFS: Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (erster von drei Tagen) 08:45 DEU: «European Financial Integration Conference» der Association for Financial Markets in Europe (AFME) - Präsenz und Livestream u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, dem Chef der EZB- Bankenaufsicht, Andrea Enria, und Eurogruppenchef Paschal Donohoe DEU: Fortsetzung Energietage 2023 «Energiewende: jetzt! gemeinsam!» + 0900 Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck, Köln 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu irischen Steuervergünstigungen für Apple 10:00 DEU: Online-Konferenz der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu Zukunft der privaten Altersvorsorge, Berlin 12:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zum «Recht auf Vergessenwerden» im Internet. In dem Fall sieht sich ein Paar aus der Finanzbranche von einer US-Internetseite in Misskredit gebracht. Die Kläger wollen erreichen, dass Google bestimmte Artikel und Vorschaubilder aus seiner Trefferliste entfernen muss. 15:45 DEU: Abschluss Wirtschaftstag 2023 «Werte, Wohlstand, Zusammenhalt» des Wirtschaftsrates der CDU e.V. u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, den CDU-Bundesvorsitzenden und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, sowie den Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai BEL: Abschluss Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi