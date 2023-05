3M: Chance auf Erholung

Bereits Ende März wurde in einer vorausgegangenen technischen Besprechung auf die Verlustrisiken der 3M-Aktie auf die Horizontalunterstützung um 98,20 US-Dollar hingewiesen, in der abgelaufenen Handelswoche wurde genau dieses Ziel erreicht. In dieser Woche zeigt sich das Papier dagegen von seiner freundlichen Seite und konnte marginal zulegen. Gelingt es nun den laufenden, aber auch noch untergeordneten Abwärtstrend zu überwinden, würde dies Anzeichen auf eine Stabilisierung und anschließende Trendwende liefern.

Noch ein langer Weg

Erst wenn 3M mindestens über 104,00 US-Dollar zulegt, dürfte der Bereich um 108,00 US-Dollar sowie darüber gelegene Abwärtstrend um 109,43 US-Dollar angesteuert werden. Die maximale Ausdehnung wird dagegen auf 112,00 US-Dollar vermutet, ehe es in den Bereich der aktuellen Jahrestiefs zwecks der Ausbildung eines größeren Bodens wieder talwärts geht. Sollte jedoch die Horizontalunterstützung um 98,20 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs verlassen werden, würde dies größere Verkaufssignale mit Zielen um 93,90 und darunter 91,42 US-Dollar nach sich ziehen. Jedes Investment auf der Long-Seite erfolgt aber gegen den vorherrschenden Trend, entsprechend spekulativ ist ein derartiger Ansatz.